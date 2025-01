HPC Now! acerca la supercomputación a las empresas

Aunque se habla mucho de Inteligencia Artificial y supercomputación, “la realidad es que las empresas todavía no son plenamente conscientes del impacto que supone adoptar estas tecnologías avanzadas. Hay un gran desconocimiento sobre su aplicación práctica, a pesar de su enorme potencial para transformar los negocios y mejorar la competitividad”, asegura David Tur, director general de HPC Now!

Esta empresa con sede en Barcelona se dedica precisamente a administrar soluciones de supercomputación, tanto el hardware como el software, y a ayudar a extraer el máximo rendimiento, convirtiéndola en parte estratégica del negocio. Sus clientes son universidades, centros de investigación y empresas que se sirven de potentes ordenadores para resolver ecuaciones, como Roche, Sanofi, grandes grupos automovilísticos y de energías renovables, como Siemens Gamesa.

En el sector farmacéutico, las simulaciones por ordenador sustituyen parte de la investigación de laboratorio, reduciendo costes y tiempo en I+D. Del mismo modo, en la automoción, los ordenadores realizan cálculos para probar, por ejemplo, los chasis de los coches mediante simulaciones.

De usuario a proveedor

Los orígenes de HPC Now! se remontan a hace 15 años, cuando Tur, químico cuántico, era usuario del Barcelona Supercomputing Center (BSC) durante su investigación doctoral sobre simulación de nanoestructuras. “Vi que el centro tenía que comprar las máquinas en EE. UU., Francia o Alemania”, desde donde recibía las indicaciones para su uso.

Comenzó él mismo a proveer estos servicios, para expandirse rápidamente en España. Asistir a una gran farmacéutica estadounidense fue el punto de partida para su expansión internacional. Con presencia en Nueva Zelanda, la empresa ha fortalecido su crecimiento en Europa mediante la creación de joint ventures con la italiana Do it Systems, enfocadas en los mercados de Francia y Alemania. Esta colaboración ha evolucionado hacia el actual proceso de fusión, que dará origen al grupo Do it Now.

Con una facturación de 15 millones, el grupo pertenece a un sector pequeño y altamente especializado en Europa, que enfrenta el desafiante objetivo de avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica: “Estamos todavía muy lejos del nivel de impulso tecnológico que están liderando China y Estados Unidos”, asiente Tur.

Alta cualificación

En Barcelona trabajan 45 personas de las 150 que integran el grupo. Debido a su crecimiento, la empresa se acaba de trasladar de las oficinas de Barcelona Activa de Nou Barris a una planta entera en lo alto del edificio Hipercor, en Sant Andreu.

La mitad de las personas en plantilla son científicas. “Tenemos 15 doctores entre químicos teóricos, físicos y biólogos. Son personas que han sido usuarias de la supercomputación y ayudan ahora a las empresas a aplicar el software en su investigación”, destaca Tur. Asimismo, junto con el BSC, participan en un proyecto europeo que permitirá que los científicos puedan acceder a un portal con aplicaciones vinculadas a superordenadores.

La responsable de I+D del grupo y Doctora en química computacional, Elisabeth Ortega, coincide en destacar cómo esta tecnología, que permite la optimización de procesos, reducción de costos y aceleración del desarrollo de productos, “está también al alcance de las pequeñas y medianas” empresas: además de colaborar con el BSC, Do it Now también ha trabajado con spin-off como NBD, Qilimanjaro, Nextmol, EAS, Elem y Openchip, entre otras.

Necesidad de personal

Sin embargo, “la falta de profesionales especializados en IA, supercomputación y computación cuántica limita la capacidad de las empresas para aprovechar estas tecnologías”, explica Ortega. Para afrontar este desafío, la empresa participa en el proyecto europeo Digital Skills, centrado en la formación de talento especializado.

El equipo de Do it Now!, que trabaja con la start-up Qilimanjaro en futuras nuevas soluciones de computación cuántica, se prepara para su integración con sistemas clásicos. “Es crucial formar a perfiles altamente especializados, ya que serán muy demandados”, destaca Ortega. La responsable de I+D recalca que, más allá de la IA, la computación cuántica será “el auténtico cambio disruptivo del siglo XXI”, pues permitirá abordar problemas físicos complejos que, con la tecnología actual, resultan irresolubles.

