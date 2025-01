Decreto ómnibus, en directo: reacciones y ultima hora de las pensiones y los abonos del transporte público

¿Cómo quedan las tarifas del transporte público en Catalunya a partir de este jueves?

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha podido sacar adelante el decreto que incluía el mantenimiento de las bonificaciones del transporte público. En el caso de Barcelona, esto afecta a la T-usual y la T-jove. Y para Girona, Lleida y Tarragona, implicará un cambio general, ya que todos los títulos de transporte estaban a mitad de precio. A esto hay que sumarle el abono gratuito para viajeros recurrentes de Rodalies en toda Catalunya. Este jueves, sin embargo, los viajeros todavía no notarán ninguna diferencia, ya que el 30% que bonifica el Estado todavía no ha caído de manera oficial. El otro 20% que aporta la Generalitat sí está garantizado, tal y como ha prometido este miércoles el Govern. Lea la crónica completa de Carlos Márquez.