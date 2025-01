Trump abre la puerta a que Elon Musk compre TikTok

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mostrado su disposición a que el multimillonario sudafricano Elon Musk --jefe de Tesla, X y SpaceX-- compre la plataforma china TikTok, después de que planteara que Estados Unidos obtenga el 50% y la gestione como una empresa conjunta con su actual propietario chino, ByteDance.

En una conferencia de prensa para anunciar un 'joint venture' para invertir en infraestructura de Inteligencia Artificial, un periodista le ha preguntado si estaba dispuesto a que Musk comprara TikTok, a lo que ha respondido afirmativamente, siempre y cuando "él quisiera comprarlo". También ha nombrado al confundador de Oracle, Lawrence Ellison, conocido como 'Larry Ellison', como posible comprador.

Trump, que ha asegurado que TikTok sería "inútil" sin un permiso para operar en Estados Unidos, ha señalado que se ha reunido con "los grandes propietarios" de la aplicación y ha detallado un posible acuerdo en el que el valor de esta podría dispararse a "un billón de dólares" si consiguiera los permisos necesarios, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.

"Me reuní con los propietarios de TikTok, los grandes propietarios. No vale nada si no obtiene un permiso. Vale como un billón de dólares, así que lo que estoy pensando es decirle a alguien que lo compre y le dé la mitad a EEUU, y le daremos el permiso", ha explicado. Tal y como ha dicho, este acuerdo haría que la 'app' fuera más valiosa al alinearse con el Gobierno como socio estratégico, asegurando la rentabilidad y el éxito a largo plazo.

TikTok se encuentra en el limbo en Estados Unidos después de que Trump firmara el lunes una orden ejecutiva para que continuara operando en el país durante 75 días con el objetivo de suspender la prohibición que entró en vigor después de que el Tribunal Supremo confirmara la validez de una ley de seguridad nacional que penalizaría a las tiendas de aplicaciones y a los proveedores de servicios por disponer de TikTok a menos que ByteDance la vendiera.