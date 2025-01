El Govern impulsará un nuevo sello para condicionar el acceso de cooperativas o fundaciones a contratos públicos

El Govern ha aprobado este martes en su Consell Executiu el anteproyecto de ley de economía social y solidaria. Una norma que busca impulsar un sello de calidad para distinguir qué es economía social y qué no, más allá de la forma jurídica de la entidad. La norma, heredada del anterior equipo de Govern, empezará este enero su trámite parlamentario y la voluntad del actual Ejecutivo es tenerla aprobada este mismo año, coincidiendo con que este 2025 es el año internacional de las cooperativas, declarado por la ONU.

¿Todas las cooperativas actuán bajo los principios de la economía social? ¿Hay fundaciones o empresas que, pese a su fórmula jurídica, se rigen por principios de gobernanza democrática o sin ánimo de lucro? Dentro de un tejido de unas 7.400 organizaciones, que factura unos 8.000 millones de euros al año y que emplea a cerca de 140.000 trabajadores (el 3,8% de la población ocupada catalana) hay de todo.

"La futura ley tiene que ser una pieza clave para potenciar el crecimiento, la ocupación y la competitividad respetando unos principios y unos valores que prioricen las personas y la vida y, por lo tanto, las necesidades de los ciudadanos y del entorno comunitario por encima del interés o lucro económico. Además, se quiere promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, arraigado en el territorio, sostenible, y el trabajo digno y participativo", ha explicado el Govern en una nota de prensa.

La idea es definir una serie de criterios, que están negociando con los grupos en el Parlament, para definir qué es economía social y qué no. Luego crear un registro donde toda cooperativa o entidad que crea cumplirlos solicite entrar en el mismo. La dirección general de economía social de la Generalitat, dependiente de la conselleria de Empresa i Treball, lo verificará y luego, cuando, por ejemplo, los ayuntamientos lancen licitaciones reservadas a proyectos de economía social, distinguir quien puede presentarse y quien no, entre otros.

De estas entidades jurídicas sí existe un registro oficial en Catalunya, pero el Govern considera que el nombre -o en este caso la fórmula- no hace la cosa y que hay entidades, como las fundaciones, que pueden entrar también en la definición. Las sociedades mercantiles (SL o SA) lo tienen más difícil, pero el director general de economía social, David Bonvehí, tampoco descarta que alguna pudiere cumplir los requisitos para ser considerada como tal.

"Esta ley permitirá ser más contundente y tener claro cuáles son aquellas empresas que tienen una función territorial y social arraigada en el territorio, arraigada a la gente, que hacen esta función, de verdad, de iniciativa social, que muchas veces dan respuesta a retos que la propia Administración, a veces, no llega. Y, sí, nosotros tenemos un compromiso con el tercer sector, pero no solo con el tercer sector, sino con todas estas empresas de economía social y solidaria, que, gracias a Dios, no son como otras empresas, y, por lo tanto, las queremos poner en valor a través de esta ley", explica el director general de Economia Social, David Bonvehí.

Subvenciones y licitaciones

A futuro, formar parte de ese registro y tener el sello de calidad de 'economía social' puede ser determinante de cara a relacionarse con la Administración. Por un lado, para presentarse a programas de subvenciones que el Govern o cualquier otra administración decida, dentro de los márgenes permitidos por la ley, conceder particularmente a este colectivo.

Por el otro, de cara a postularse a licitaciones. Actualmente, la ley de contratos del sector público permite reservar parte de las adjudicaciones a entidades sin ánimo de lucro o con vocación social, evitando que estos compitan con sociedades mercantiles, que, por lo general, consiguen ofrecer un precio más competitivo.

Las adjudicaciones de ayuntamientos para servicios de atención domiciliaria suelen ser habituales. Otro caso son las de los centros especiales de trabajo (CET), que emplean a personas con algún tipo de discapacidad acreditada. Parte del sector lo gestionan cooperativas o fundaciones y tiene una voluntad más de inserción sociolaboral, parte está gestionado por sociedades mercantiles que ven en la ley española, que obliga a las empresas grandes y medianas a subcontratar algunos servicios a firmas que empleen a personas con discapacidad, un nicho de negocio.

Por plazos, el anteproyecto de ley será aprobado este martes en Consell Executiu. Luego deberá ser negociado con los partidos en el Parlament y allí ser aprobado, lo que puede dilatar su entrada en vigor a finales de este año. Luego la Generalitat deberá aprobar un reglamento que detalle exactamente los criterios sobre qué es y qué no es economía social y, por ende, pueda o no acceder al registro público. Para, en una última fase, que las entidades que crean cumplir los requisitos pasen a registrarse, lo que dilatará en una tercera fase la aplicación práctica de la norma.