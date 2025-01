Toni Ruiz, de Mango, recibe en Davos un premio por su capacidad transformadora

Nuevo reconocimiento al consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, tras el recientemente recibido de ‘Business Leader of the Year’ [empresario del año] concedido por de la Cámara de Comercio España-EE.UU. La revista 'Forbes España' le ha distinguido con el galardón 'Best Vision of the Future 2025' en una ceremonia celebrada en Davos (Suiza) durante el Foro Económico Mundial, consolidando así el reconocimiento a los líderes empresariales que impulsan transformaciones estratégicas en sus sectores.

El evento, que ha reunido a destacadas personalidades del mundo empresarial, financiero e institucional, pone de manifiesto el liderazgo de Ruiz al frente de Mango, que también preside provisionalmente tras el fallecimiento accidental del fundador, Isak Andic, el mes pasado, así como "su capacidad para impulsar la expansión internacional de la compañía", según el jurado. La entrega del premio ha realizadodurante una exclusiva cena que ha contado con la presencia de destacados referentes empresariales y numerosos representantes institucionales.

Líder en la transformación de la compañía

Desde su incorporación a Mango en 2015, Toni Ruiz ha liderado la transformación de la compañía. En 2015, Mango se encontraba en una situación compleja, con resultados negativos y altos niveles de endeudamiento. En 2018 Ruiz asume la dirección general y poco más de un año después es nombrado consejero delegado. En estos años Mango recuperó su posicionamiento diferencial, consiguió volver a resultados positivos y reducir la elevada deuda.

En 2023 Mango alcanzó una facturación de 3.100 millones de euros, récord absoluto en la historia de la compañía y unos resultados extraordinarios. Asimismo, Ruiz ha logrado convertir a Mango en una empresa que crece por encima del mercado y con una posición financiera ideal para seguir creciendo en el futuro. Tras acumular años de experiencia y liderazgo profesional en la multinacional Leroy Merlin, la llegada de Toni Ruiz" ha supuesto para Mango la definición de ambiciosas prioridades estratégicas, la institucionalización de procesos y métodos internos, así como el asentamiento de su gobernanza con la creación en marzo de 2024 del primer consejo de administración con profesionales independientes de reconocido prestigio".

Bajo su liderazgo, "Mango ha logrado diferenciarse de sus competidores, con una propuesta de valor diferencial y un modelo de negocio que pone al cliente en el centro. Su pasión por las tiendas ha llevado a Mango a ser la empresa de moda del mundo que más tiendas ha abierto desde 2018 (solo en 2024 más de 300 aperturas).