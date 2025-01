Glovo asegura que el 80% de sus repartidores querrían seguir cotizando como autónomos

Glovo está en proceso de activar su nuevo modelo laboral, en el que dejará de operar con autónomos -falsos autónomos según ha ido dictaminando la Inspección de Trabajo- y se pasará a un modelo de flotas con personal contratado y subcontratado. Una decisión que el consejero delegado de la compañía, Óscar Pierre, tomó en aras de lograr la "paz social" tras años de litigios en los tribunales y sanciones de la autoridad laboral. Y lo hizo un día antes de declarar ante la jueza en una investigación por un presunto delito penal, castigado con hasta seis años de cárcel.

Dicha decisión la anunció Glovo y la confirmó Pierre ante la jueza a regañadientes, pues desde la fundación de la compañía, hace ya una década, ha venido sosteniendo que su apuesta era la de repartir a través de mensajeros autónomos. Un modelo, el de autónomos, que le permite a Glovo asumir menos costes, a la Seguridad Social una menor recaudación y a los repartidores tener un mayor pago por hora que si cobraran el salario mínimo, como suelen pagar las subcontratas. Aunque sea a costa de una menor estabilidad y menores prestaciones a futuro, entre otros.

Es ese mayor pago por hora y la posibilidad de hacer una gran cantidad de horas al día -lo que implica mayores ingresos al final del día- son dos condiciones que explican que una gran parte de los 'riders' que operan para Glovo quieran seguir con el mismo modelo. Por mucho que la autoridad laboral haya ido diciendo, hasta ahora, que es un modelo ilegal y que el rol que juegan los repartidores no se corresponde con el de un verdadero autónomo, ya que carecen de libertad real para fijar unas tarifas efectivas o de organizar su propio trabajo, ya que dependen del algoritmo de la 'app'.

Según aseguran fuentes consultadas de la compañía, cuando Glovo preguntó a sus repartidores en 2021 si querían seguir cotizando como autónomos o pasarse a un contrato laboral como asalariados, alrededor del 80% escogió la primera opción. Es decir, de entre los 10.000 mensajeros consultados y a los que se les remitió un formulario para ver cómo querían seguir vinculados a Glovo, unos 8.000 escogieron en 2021 hacerlo como autónomos.

Fernando Roan Gómez, presidente de la Asociación Unificada de Riders (AUR), defiende que los repartidores deberían poder ser autónomos. No es la única, otras como Asociación Autónoma de Riders también apuestan por este modelo y añoran los primeros días de la compañía, donde las remuneraciones que se llevaban los 'riders' eran superiores. Frente a ellos, otros colectivos organizados, como RidersXDerechos o la CGT, defienden los modelos laborales.

Roan lleva repartiendo para Glovo desde hace años. Cuenta que en 2017, cuando en la aplicación había pocos repartidores dados de alta, el pago por pedido era más alto. "Ganabas cinco euros por envío", recuerda. Poco a poco Glovo fue introduciendo más 'riders' en la aplicación, todos autónomos y que ellos mismos se pagaban el material y las cuotas. Y ante una mayor oferta para repartir, el precio por envío fue disminuyendo. "Hoy te puedes sacar unos tres euros limpios por pedido", explica. "Eso no es autonomía ni es nada. Estamos en una tierra de nadie, ni somos autónomos, ni el modelo de flotas subcontratadas nos convence", afirma.

"¿De verdad soy mi propio jefe?"

No todos los repartidores comparten esa visión. "Señor Pierre, ¿de verdad soy mi propio jefe?", le pregunta el 'rider' y portavoz de la CGT, Javier Martínez, al consejero delegado a través de una carta, a la que ha tenido acceso este medio. "Usted sabe que Glovoy su algoritmo organizan todo.Deciden a quién le llegan los pedidos, cuánto tiempo tenemos para aceptarlos, cuánto voy a cobrar, y hasta nos impone reglas sobre cómo entregar los pedidos", se queja. "El dinero que gano no viene del cliente que reparto, ni de a quien recibe mi cliente, sino de Glovo. Yo no tengo una lista de clientes propia, ni decido cuánto cobrarles ni cómo manejar mis servicios. Todo pasa por esaomnipresente 'app'", añade.

Durante las comparecencias que se han ido sucediendo estos pasados meses por el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona han pasado repartidores que han defendido una y otra visión. Algunos, como Roan, que ven en una promesa de mayores ingresos bajo el modelo autónomo. Otros, como Martínez, que consideran que la operativa de Glovo les ha privado durante años de ciertos derechos laborales. "Yo, como muchos otros, no puedo permitirme dejar de trabajar ni tengo otra fuente de ingresos. Así que sigo aquí, con mi bici y bajo sus reglas", afirma.

Palo al trapicheo de cuentas

Parte del colectivo que actualmente tiene una cuenta abierta como autónomo en Glovo está en contra de cambiar de modelo porque ello le impediría seguir ganando dinero como 'rentista'. Y es que poner fin al modelo de reparto a través de autónomos acotaría mucho un fraude cotidiano entre los mensajeros como es el alquiler de cuentas. "Alquilo cuenta Glovo 30/70", reza un mensaje publicado en una red social esta semana. Adjunto al mismo hay una captura de pantalla de un mapa del área metropolitana de Barcelona, con los municipios de Barcelona, L'Hospitalet, Sant Feliu de Llobregat y Badalona destacados en una misma área de influencia.

Anuncio de un alquiler de cuenta de Glovo / Archivo

Dicho usuario lo que está ofreciendo es el arrendamiento de su cuenta como repartidor en la aplicación de Glovo, a cambio del 30% de las ganancias que logre la persona que alquile la cuenta repartiendo. Es decir, si la persona que paga por trabajar tiene un buen día y logra 100 euros, el propietario de la cuenta se queda 30 euros y el 'pedaleador' los 70 euros restantes. En menos de dos horas dicho mensaje ha logrado más de una decena de respuestas de usuarios que muestran interés por arrendar la cuenta. No sería descartable que, ante la competencia, ese 30% acabe siendo finalmente un 40%.

Poner fin al modelo de autónomos dificulta mucho ese tipo de fraudes y una parte de los actuales propietarios de cuentas están en contra del cambio de modelo para no perder esos ingresos que perciben ahora como 'rentistas' de la aplicación. Glovo ha ido habilitando mecanismos para tratar de acotar dichos fraudes, como sistemas de reconocimiento facial, si bien los trucos para burlarlos son varios, sencillos y compartidos por los mismos cauces que la gente arrienda y subarrienda cuentas.

