Díaz y Cuerpo mantendrán una segunda reunión para desbloquear la reducción de jornada

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se verán las caras este miércoles en una segunda reunión para tratar de superar sus diferencias y desbloquear la ley para la reducción de jornada. Ya se vieron este pasado lunes para limar asperezas y se conminaron a nuevos encuentros, que tendrán continuidad este miércoles, según ha avanzado 'El Confidencial' y ha podido confirmar este medio de fuentes de ambos ministerios implicados.

Sobre de quien ha sido la iniciativa de una segunda reunión difieren las versiones entre socios. Trabajo sostiene que han sido ellos quiénes han convocado el cónclave y desde Economía afirman haber solicitado ellos el encuentro. Donde ambos coinciden es en que la cita será en el Ministerio de Trabajo, donde ya se celebró el primer encuentro.

La reducción de jornada promete ser una de las normas estrella en lo laboral de la actual legislatura y los socios de Gobierno no tienen una hoja de ruta compartida para conseguir llevarla al Boletín Oficial del Estado (BOE). Trabajo quiere acelerar, tramitar por la via de urgencia el anteproyecto de ley y así asegurarse que llega cuanto antes al Congreso y podría entrar en vigor este mismo año. Siempre que el Ejecutivo logre convencer a sus socios de investidura o al PP.

Es en esa falta de apoyos y la complicación para obtenerlos en lo que Economía justifica su voluntad de bajar una marcha. Desde el departamento de Cuerpo también se ha movido ficha en las últimas semanas para incluir ayudas a las empresas para acompañar la reducción de jornada.

Una hipótesis que Trabajo puso encima de la mesa cuando negociaba con la CEOE, pero que retiró una vez esta se opuso a apoyar la norma. Díaz y los sindicatos comparten la estrategia de conceder estas ayudas durante la negociación con los grupos en el Congreso, pero no antes.

Por el momento, el consenso al que han llegado ambos socios es que el próximo 27 de enero la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) estudiará si la norma será tramitada o no por la via de urgencia. Ahora mismo eso es algo que no tiene garantizado y las próximas semanas serán claves para desatascar el escollo entre socios.