El Govern asume que no tendrá presupuestos: "No se acaba el mundo ni cae Catalunya"

El portazo de ERC a negociar los presupuestos de este 2025 ha alterado los planes del Govern. La paciencia se impuso en el Palau de la Generalitat cuando la crisis de los republicanos llegó a forzar una segunda vuelta en las urnas internas que postergó la reelección de Oriol Junqueras como presidente hasta el 14 de diciembre. Pero, ante unas filas partidas en dos y con una nueva hoja de ruta por redactar que deberá ser aprobada el 15 y 16 de marzo, la dirección del partido rechaza forjar nuevos acuerdos con el PSC, más aún si no se cumple a rajatabla lo acordado. Ante este escenario, en el Executiu de Salvador Illa asumen, ya que no podrán alumbrar unas cuentas públicas que ya van tarde y se esforzarán ahora en poder negociar con sus socios, ERC y Comuns, ampliaciones de crédito.

La 'consellera' de Economia, Alícia Romero, ha reconocido que es importante disponer de unas cifras actualizadas, pero, en una entrevista en el programa Cafè d'Idees de La 2 y Ràdio 4, se ha preguntado: "¿Se acaba el mundo o cae Catalunya sin presupuestos?". Ella misma se ha respondido: "No. Tendremos más dificultades en la gestión administrativa, pero no es cierto que se pierdan recursos". Con lo que sí deberá lidiar el Govern es con la ambición política de no haber podido cumplir con el propósito de tener presupuestos, si bien este posible fiasco se ve compensada por la ausencia de cuentas públicas en las autonomías gobernadas por el PP tras la ruptura con Vox y alegan que todavía no han cumplido ni seis meses de mandato. "Es importante tener unos presupuestos, porque marcas la política que quieres hacer (...) Preferíamos tener presupuestos, pero si ERC se cierra a negociarlos, no los tendremos", ha inquirido la consellera.

Si ERC no reconduce su posición, algo que varias fuentes confirman que no sucederá, o que, al menos, no será así hasta que pase el congreso de marzo, el Govern se prepara ya para negociar un decreto ley de prórroga que incorpore los recursos previstos, que suman otros 4.000 millones de euros, y que deberá contar con el aval de los Comuns y Esquerra para que sea convalidado en el Parlament con la mayoría de 68 diputados que convirtió a Illa en president. La 'consellera' se ha mostrado esperanzada en que será posible dialogar con ERC, como se ha hecho hasta ahora, aunque veten unas nuevas cuentas, y ha prometido a los Comuns seguir avanzando en las políticas de vivienda que fijan como condición al Govern, empezando por el régimen sancionador para los que no cumplan con el tope a los alquileres que debería estar listo antes de febrero.

La financiación catalana

En cuanto al compromiso con el nuevo modelo de financiación, y el fin de recaudar todos los impuestos, como exigen los republicanos y acordaron para la investidura del president, Romero ha insistido en que el Govern cumplirá, pero ha recordado que la recaudación del 100% del IRPF está prevista para 2026. A su vez ha insistido en el que el tema de la financiación "es muy complejo". "Estamos negociando con el Gobierno, pero las cosas muchas veces van lentas", ha subrayado la consellera.

Romero ha recordado que la Agència Tributària de Catalunya (ATC), el pilar en el que se apoya el modelo de financiación propuesto, cuenta con más de 800 trabajadores frente a 4.400 de la Agencia Tributaria estatal en Catalunya. Y ha afirmado que no se trata solo de una cuestión de personas, sino de plataformas tecnológicas para evitar el fraude. Ha reconocido que aplicar el pacto "es difícil, pero no imposible": "Es complicad, pero lo conseguiremos".

Todo esto el día en que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, se ha reunido con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en Madrid y ha puesto en marcha la reactivación de las cuatro comisiones bilaterales con el ojo puesto en infraestructuras -para el traspaso de Rodalies- y en financiación.

El Ejecutivo de Illa lleva días lanzando gestos a Esquerra para encauzar la relación y evitar que el veto a las cuentas se convierta en un frente contra el gobierno. Así, en los últimos días se ha puesto en marcha el traspaso de la R1 del Maresme en materia ferroviaria, se ha retomado el proyecto para la Renta Básica Universal e Illa ha atado el apoyo de las patronales y los sindicatos a la reclamación de la condonación de la deuda del FLA, que está en el tejado del Gobierno con un compromiso explícito de Sánchez a cumplir con ello.

Precisamente, sobre la estabilidad de la legislatura española, también se ha pronunciado Romero, quien ha relativizado los efectos de una posible ruptura y ha afirmado que "Junts está jugando sus cartas". Así, ha considerado positivo que los posconvergentes hayan entrado en el diálogo político, con lo que han logrado medidas que alivian la fiscalidad de las pymes y autónomos, y se ha mostrado esperanzada en que entiendan "quiénes son sus verdaderos aliados". Por ahora, Junts sigue sin ser un socio prioritario del Govern de Illa, pero está por ver si los posconvergentes quieren jugar la partida tras el portazo de ERC. Por ahora, no han dado muestras de ello.