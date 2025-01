Gonzalo Bernardos pone fecha al boom inmobiliario y pronostica qué pasará con las hipotecas

Entre unos precios de alquiler al alza y unas hipotecas imposibles de mantener se debaten muchas personas, sobre todo, esos jóvenes que intentar emanciparse y alquilar o tener una vivienda en propiedad.

Sin embargo, esta situación va a cambiar durante el 2025, según el economista Gonzalo Bernardos, quien vaticina que "vamos a ver que los jóvenes comprar masivamente, los menores de 40", quienes también van a provocar el "boom inmobiliario" que ya predecía el mismo profesor de Economía.

Ahora sí

Según ha recordado Bernardos en una entrevista para Trioteca, un comparador de hipotecas online, una encuesta del CIS de 2019 ya revelaba que el 75% de los jóvenes españoles querían comprar una vivienda "y, si hasta ahora estaban en alquiler, es porque no habían podido comprarla".

Pero ahora cree que es su momento, ya que también piensa que muchas personas de clase media o baja no habían podido ser propietarios de una vivienda "porque al banco no les parecía un perfil adecuado", pero se basa en que ahora ese tipo de usuario "les parecerá un perfil adecuado porque ya no tienen un contrato temporal, sino fijo, porque ya tienen una mayor antigüedad en la empresa", argumenta el economista.

"Si no dan muchas más..."

Además, Gonzalo Bernardos apela nuevamente a las entidades bancarias, explicando que deben conceder más hipotecas, ya que, "si no dan muchas más, no ganarán más dinero en 2025 que en 2024". Todo viene por la bajada de tipos de interés, por lo que, para mantener sus ingresos, tendrán que aumentar el número de operaciones.

"Por lo tanto, contento, porque vamos a ver cómo muchas personas que llevan intentando comprar una vivienda lo consiguen en 2025", acaba diciendo satisfecho Bernardos.