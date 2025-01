Repartidores de Seur amenazan con una 'huelga' en Barcelona

Repartidores de Seur han amenazado con hacer una 'huelga' y cesar en sus entregas si la empresa no acepta negociar mejoras en sus condiciones de trabajo. Según ha hecho público la federación de autónomos el sindicato UGT, CTAC, le reclaman a la empresa iniciar conversaciones para elaborar un acuerdo de interés profesional (AIC) y establecer unos pagos mínimos y unas cargas de trabajo parejas para los 700 mensajeros que operan habitualmente para la empresa de reparto.

Y es que los mensajeros de Seur no son asalariados de la compañía, sino que son autónomos con una dependencia económica reconocida. Es decir, reparten para Seur, lo hacen habitualmente con furgonetas etiquetadas con la marca de la empresa que le alquilan a esta misma y siguen las instrucciones y operativa que les marca la dirección de Seur. Pero, no obstante, entre ellos no hay un contrato laboral, sino mercantil.

Los mensajeros de Seur operan bajo la figura que técnicamente se conoce como un TRADE. Desde CTAC han anunciado el inicio de un proceso de movilizaciones, que no han concretado, y han amenazado con escalar el conflicto hasta promover un paro total si Seur no se aviene a negociar ese acuerdo marco. Técnicamente no pueden hacer una huelga, en el sentido formal, porque no son asalariados y no pueden registrarla.

Desde CTAC hacen un "llamamiento a SEUR para abrir este diálogo social con el colectivo de autónomos y autónomas, con el objetivo de encontrar soluciones consensuadas que garanticen unas condiciones laborales dignas y ajustadas a la realidad del sector", ha afirmado en un comunicado.