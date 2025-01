Catalunya, la comunidad que tardará más en celebrar un festivo en 2025

Las vacaciones de Navidad han llegado a su fin y, con ello, la mayoría vuelve a la rutina. En estos días de regreso a la normalidad, muchos ya habrán marcado en su calendario cuál es el próximo puente o día de descanso a la vista, aunque algunos lo tendrán más cerca que otros.

En España, aunque todas las comunidades autónomas deben tener el mismo número de días festivos (14, según la normativa), los días de descanso pueden variar dependiendo del territorio. Esto es porque las comunidades pueden sustituir en su calendario algunas fiestas nacionales por sus festivos propios (como los días de cada comunidad). Además, dos de los 14 días festivos los determina cada ayuntamiento de manera local.

Este año, según el calendario publicado por la Dirección General de Trabajo, los andaluces serán los primeros en disfrutar de nuevo un festivo: el 28 de febrero, Día de Andalucía. Además, empiezan sus festivos con un puente, ya que este año el festivo cae en viernes. Por el contrario, el Día de las Islas Baleares, 1 de marzo, cae en sábado, que para muchas personas no es laborable.

Aun así, la mayoría de comunidades autónomas tendrán que pasar los primeros meses del año sin festivos hasta que llegue Semana Santa. De hecho, los catalanes son los que tardarán más en tener un descanso, porque no se celebra el Jueves Santo, aunque compensan esa fiesta con el Lunes de Pascua.

¿Quién tendrá más puentes en 2025?

Cada año nos fijamos en qué día de la semana caen los festivos esperando que nos alarguen el descanso del fin de semana. Este año, las comunidades que más puentes tendrán son Andalucía, Extremadura, Asturias, Cantabria y Melilla, con cinco fines de semana largos (de tres días). Eso sí, solo hay tres autonomías que disfrutaran de dos puentes de cuatro días: Catalunya, Madrid y las Baleares. El resto tendrán solo uno, por Semana Santa.

Tanto Catalunya como las Islas Baleares celebran Sant Esteve el 26 de diciembre, que este año cae en viernes. Junto al día de Navidad, esto hace que tengan un puente de cuatro días, a diferencia del resto de comunidades para las que el 26 será laborable. Madrid no celebra este día, pero su fiesta regional es el 2 de mayo, que este año también será un viernes posterior a festivo: el 1 de mayo, Día del Trabajador.

Eso sí, este año caen en fin de semana varios festivos a nivel nacional. Por ejemplo, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que cae en sábado (a diferencia del año pasado en que hubo puente) y el 6 de diciembre, Día de la Constitución, que también será un sábado. El 12 de octubre, además, será un domingo, aunque muchas comunidades autónomas han escogido pasar el festivo al lunes siguiente y otras han sustituido este festivo por otro, como su día regional.

Las vacaciones en España: justo en la media europea

Aquellos que hayan tenido menos suerte en el reparto de festivos de este año, tal vez estén pensando en coger unos días de vacaciones para desconectar. En Europa, contamos con unas normas muy claras respecto a las vacaciones pagadas: no pueden ser inferiores a cuatro semanas al año, según la directiva europea al respecto. Esto nos diferencia de otros territorios como Estados Unidos en que no existe el descanso pagado del trabajo por ley.

En España, el Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones no pueden ser menos de 30 días naturales al año, lo que nos deja con 22 días laborables de descanso pagado. Aunque tenemos más días de vacaciones que algunos de nuestros vecinos —como Italia o Alemania, que tienen 20— otros países están bastante por encima. Es el caso de Estonia, el país con más vacaciones pagadas de la Unión Europea, que cuenta con 28 días laborables. También nos superan Polonia con 26 días y Francia o Austria con 25.

En este sentido, la media de los días laborables de vacaciones pagadas en los países europeos es de 21,86 días. España se sitúa justo por encima, aunque no para todos los trabajadores. Los autónomos tienen derecho a 18 días de vacaciones, según el Estatuto del Trabajador Autónomo. Además, estos descansos no son retribuidos, a diferencia del resto de trabajadores.

Por ello, cuatro de cada 10 trabajadores autónomos no hicieron vacaciones el verano pasado, según un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Es más, el 15,7% no las hace porque no puede permitírselas económicamente y el 14,1% afirma que la gestión del negocio no le permite descansar en ese periodo.

