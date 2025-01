Choque total en el Gobierno por la reducción de jornada: Díaz acusa a Cuerpo de bloqueo y él la desmiente

Choque total en el Gobierno por la reducción de jornada laboral. Las diferencias internas entre los socios han ido escalando durante las últimas semanas y este miércoles han alcanzado un nuevo pico, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusando al Ministerio de Economía de bloquear la tramitación por la via de "urgencia" del anteproyecto ley y el ministro Carlos Cuerpo desmintiendo a su vicepresidenta.

Sumar quiere acelerar para aprobar cuanto antes su ley estrella para esta legislatura y reducir así la jornada laboral a 37,5 horas semanales; mientras que el PSOE prefiere bajar una marcha, abrir la posibilidad de retrasar la entrada en vigor de la norma y asegurarse así un mayor apoyo en el Congreso.

La líder de Sumar ha concedido una entrevista este miércoles a primera hora en 'Telecinco' en la que ha acusado a su socio de Gobierno de impedir las gestiones para que el próximo Consejo de Ministros valide el anteproyecto de ley de reducción de jornada. Para que la norma avance primero debe ser aprobada en el cónclave ministerial, para luego ser remitida al Congreso, negociada allí con los grupos parlamentarios y, si reúne las mayorías necesarias, entrar ya en vigor.

Desde Trabajo han acusado a Cuerpo de estar bloqueando esa primera fase. "Es gravísimo", ha calificado Díaz. Un día antes de dichas acusaciones, tras el primer Consejo de Ministros del 2025, en el que Díaz ambicionaba aprobar su anteproyecto de ley, el ministro Cuerpo había defendido que el Ejecutivo estaba "poniendo toda la carne en el asador para conseguirlo lo antes posible". Este miércoles, poco después de las acusaciones de Díaz, ha salido a repetir el mismo mensaje y desmentir a su vicepresidenta. "Es falso, lo que estamos haciendo es dar prioridad absoluta a este proyecto".

El pasado 20 de diciembre Díaz firmó públicamente con CCOO y UGT un acuerdo para reducir la jornada laboral. Dicho acuerdo pretendía ser el primer paso para una negociación parlamentaria que se extendería, según los cálculos de Trabajo y las centrales, durante el primer semestre del año y así pudiera entrar en vigor antes del 31 de diciembre del 2025, tal como recoge el acuerdo de Gobierno. Todas las partes asumían que dicho anteproyecto sufriría cambios para tratar de convencer a los partidos indecisos.

Es en ese primer paso de trámite, en el momento de remitir el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros, donde Trabajo acusa de bloqueo al ministerio liderado por Carlos Cuerpo. Cualquier texto antes de ir al cónclave ministerial debe pasar previamente por Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que depende de Economía. Y ahí, según ha hecho público la vicepresidenta segunda, Economía está bloqueando su inclusión en el orden del día para que pudiera ir al próximo Consejo de Ministros.

Según explican desde el departamento dirigido por Díaz, Economía rechaza estudiar la reducción de jornada hasta, como pronto, la reunión del CDGAE prevista para el próximo 27 de enero. Lo que retrasaría luego su posterior entrada al Congreso, lo que, a su vez, o bien acortaría la negociación con los grupos o la dilataría más allá del 31 de diciembre del 2025.

"Tenemos que trabajar teniendo en cuenta todas las realidades, las de nuestra economía, las de nuestro país y la realidad parlamentaria. Tenemos que conseguir que este sea un proyecto que alcance esa mayoría parlamentaria. Por lo tanto, estamos trabajando con la mayor de las prioridades para que esto salga cuando tengamos la posibilidad de sacarlo", ha replicado Cuerpo en declaraciones a los periodistas.

La versión del PSOE es que ralentiza la tramitación de la norma para lograr las mayorías necesarias en el Congreso y considera que ahora mismo, con el texto pactado entre Díaz y los sindicatos, no las tiene. "Queremos asegurarnos la consecución efectiva de esta nueva conquista social", ha insistido Cuerpo. Para que prospere la ley debiere contar con el 'sí' de Junts o con la abstención del PP. "A día de hoy el Gobierno no tiene garantizada ninguna tramitación, ¿por qué solo se entorpece la reducción de jornada?", se ha quejado Díaz.

Reproche sindical

"No queremos que la norma pase del Consejo de Ministros por los diferentes órganos de la administración y cuando llegue al Congreso de los Diputados no haya una mayoría que por lo menos permita la tramitación. Trabajar en ese sentido nos parece bien, pero trabajar, no debatir públicamente", les ha reprendido el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, este mismo miércoles en un desayuno informativo. "No jueguen con esta reivindicación", ha añadido.

Según el acuerdo de Gobierno firmado por el PSOE y Sumar: "Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025".

Esa primera reducción a 38,5 horas ya se ha incumplido, en aras de buscar un acuerdo con la patronal que finalmente no se ha producido. Alrededor de unos 12 millones de asalariados, dos millones de ellos en Catalunya, verían reducido su tiempo de trabajo si entra en vigor el nuevo tope a 37,5 horas.

Conflicto al alza

Las diferencias entre Trabajo y Economía en materia de reducción de jornada son múltiples y notorias. Hasta el punto de que han subido de tono en las últimas semanas y Díaz ha llegado a acusar de ser "casi mala persona" y de "invadir competencias" a su colega de Gobierno por poner trabas a la tramitación de la reducción de jornada.

Díaz ha pactado con los sindicatos que todas las empresas deben tener implementadas las 37,5 horas semanales a 31 de diciembre del 2025. Mientras, Cuerpo aboga por retrasar la entrada en vigor la reducción de jornada, es decir, que algunas empresas pudieran implementar la nueva norma pasado el 2025, para así dar más argumentos a los grupos políticos reticentes para apoyar la norma.