El turismo de pantalla emerge con fuerza

Visitar lugares que han aparecido en películas o series es una tendencia en alza. Un 64% de los turistas han tenido en cuenta una destinación después de verla en la pantalla, según el informe Global Travel Trends 2023.

Las plataformas han sido el motor del crecimiento del sector audiovisual, con una explosión de rodajes, especialmente de series. “Se está grabando muchísimo en toda la provincia de Barcelona. En algunos lugares ya están sacándole partido a nivel turístico, mientras que en otros están interesados en saber cómo hacerlo”, explica María San Millán, técnica del Cercle de Turisme, un organismo que impulsa la Diputació de Barcelona que reúne la iniciativa pública y las empresas del sector turístico de las comarcas de Barcelona.

Nueva 'Blade Runner'

Uno de los ejemplos paradigmáticos son las visitas tematizadas y exposiciones al castillo de Cardona, donde se rodaron escenas de 'Campanadas a medianoche' de Orson Welles. En el Castell de Santa Florentina de Canet, escenario de la serie 'Juego de Tronos', también han tenido mucho éxito las visitas teatralizadas. Todo indica que esto es solo el comienzo.

Solo en el Maresme, se llevan a cabo unos 300 rodajes anuales, incluyendo también el género de no ficción. Entre ellos se encuentra 'Blade Runner', la nueva serie que Amazon estrenará próximamente. Manresa es otro de los escenarios comunes en muchas producciones.

500 rodajes

El ‘Estudio sobre el turismo de pantalla en las comarcas de Barcelona’, elaborado por CETT-UB y promovido por la Diputación de Barcelona, hace un compendio de hasta 500 rodajes, solo de ficción, realizados en los últimos 25 años en el Vallès Occidental, Baix Llobregat, Barcelonès (sin contar Barcelona) y Maresme. Del medio millar, se focaliza en 311 producciones y sus localizaciones, detallando todo tipo de información, incluida la puntuación que tienen en las plataformas de visualización, “para que el territorio y el sector puedan desarrollar estrategias y distintas experiencias turísticas”, explica San Millán.

Oferta competitiva

El Barcelonès atrae muchos rodajes debido a que concentra una gran variedad de escenarios a muy pocos kilómetros de Barcelona que incluyen playas, patrimonio, cascos antiguos y montaña, lo que, junto con los pocos días de lluvia, “resulta muy atractivo para las productoras internacionales”, explica el responsable del estudio y director académico de la Cátedra UB de Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT, Eugeni Osàcar.

La actividad cinematográfica de las comarcas próximas a Barcelona se observa como una oportunidad más para descongestionar el turismo en la capital. No obstante, “aunque hay mucho contenido audiovisual para poner en valor turísticamente, hay que mejorar la oferta de turismo de pantalla para que sea diferenciadora y competitiva”, incide Osàcar.

Atraer rodajes

El estudio incluye además propuestas sobre cómo atraer rodajes, dirigidas a los municipios interesados en conocer cómo captarlos. Un modelo de éxito es la experiencia del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. Tras observar que su territorio era muy apreciado por las productoras por sus localizaciones, creó hace siete años el Maresme Film Commission, un organismo que se encarga de promocionar la comarca como destino de rodajes. Su trabajo es ayudar a las productoras a encontrar los escenarios y a agilizar los permisos con los ayuntamientos. Así lo ha hecho con centenares de producciones como la taquillera 'La Casa en Flames' en Canet; la serie inglesa 'Who is Erin Carter', rodada en Sant Vicenç Montalt, Masnou y Alella; y con 'The night manager', de la BBC.

Esta tarea facilitadora es clave para unas productoras que buscan la máxima agilidad. “Los rodajes en el territorio han aumentado un 700%”, destaca el responsable de Maresme Film Commission, Albert Roca, anteriormente productor audiovisual.

Potente sector audiovisual

“Las producciones internacionales, que acuden al sur de Europa en busca de sol para poder rodar, encuentran además en Catalunya un sector audiovisual muy desarrollado que les facilita el trabajo, con muchos proveedores, técnicos y empresas de materiales”, comenta Roca, que, no obstante, sí echa en falta platós. Precisamente, la comarca del Vallès Occidental destaca en número de rodajes debido a la ubicación del Parque Audiovisual en Terrassa.

Otro aspecto pendiente es cuantificar en un estudio el impacto económico en el territorio que genera el sector audiovisual, algo que el gremio reclama tanto para poder mostrar su importancia como para sacar el máximo partido a esta industria.

