Alícia Romero: "No bajaremos impuestos"

"No bajaremos impuestos". Tajante, la 'consellera' de Economia, Alícia Romero, ha resumido en una entrevista en TV-3 la política tributaria que el Govern pretende ejecutar. Y ha rechazado las críticas del presidente de Foment del Treball de que Catalunya es un "infierno fiscal": "He hablado muchas veces con el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y le he dicho muchas veces que no estamos de acuerdo. Nunca les hemos engañado, ni siquiera antes de las elecciones", ha declarado. Romero ha sido contundente: "No estamos de acuerdo en que la fiscalidad es la que perjudica la competitividad" y ha defendido que hay otras vías de mejorarla, como es la innovación.

Respecto a los impuestos, el 'president' Salvador Illa también fue concreto hace unas semanas al defender una fiscalidad que permita financiar los servicios públicos y que no penalice el talento ni el crecimiento. Y descartó los "experimentos" con los impuestos. La titular de Economia ha admitido que en sus planes de cara a los presupuestos no están previstas bajadas de tributos y solo algunos retoques en algunos de ellos como el que grava las estancias en establecimientos turísticos.

En la misma entrevista, en la que Romero ha anunciado que abrirá esta semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para presentarles ya el borrador de los próximos presupuestos de la Generalitat, ha destacado que ya han comenzado las reuniones entre técnicos de la administración catalana y la estatal para ver las distintas vías posibles de cara a que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) pueda recaudar el IRPF en 2026, tal como prevé la fórmula de financiación pactada con ERC. Ha admitido que el objetivo de que se recauden todos los impuestos es "a muy largo plazo".

También ha admitido que la intención es ampliar la dotación de la ATC en los presupuestos, ya que está previsto que sea el pilar sobre el que se apoya el plan de que la Generalitat recaude todos los tributos, incluidos todos los estatales.