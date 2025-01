Electrodomésticos inteligentes, 'delivery' y platos preparados reducen el consumo alimentario fuera de casa

Si a la irrupción de las freídoras de aire, de los robots y las thermomix y de otros electrodomésticos inteligentes se le suma el hecho de que los españoles cada vez tiran más de platos preparados y del 'take away' (la comida de restaurante que te llevan a casa) no es de extrañar que el número de comidas que se hacen fuera del hogar, el llamado consumo extradoméstico, haya caído en los últimos tiempos. Las celebraciones familiares, las los ágapes con amigos y las comidas de diario están siendo cada vez más caseros, sin que eso implique necesariamente tener que ponerse al frente de los fogones. Los datos del Ministerio de Agricultura y Alimentación indican que entre 2022 y 2023 ese consumo extradoméstico se redujo en un 4,3% en España con respecto al año anterior. Fue determinante la escalada inflacionista de los precios de los alimentos y, con ellos, las subidas que aplicaron la gran mayoría de bares y restaurantes.

En el ejercicio de 2023 (los datos de 2024 no están todavía disponibles), los españoles comieron fuera de casa 110,73 kilos de productos de alimentación frente a los 115,49 kilos que se habían consumido en 2022. Gastaron, eso sí, un 2,8% más por la subida de precios de los productos, con un gasto medio de 151,69 euros anuales por comensal, recoge el 'Informe del Consumo Alimentario en España'. "Existe una menor demanda de alimentación fuera de casa, del 2,5%, pero el sector de la hostelería, que cierra el año con un menor número de consumiciones (2,3%), consigue facturar más (3,1%) debido al aumento de los precios", recoge el análisis ministerial.

Todo apunta, según los datos que manejan las compañías del sector, a que la tendencia va a ir al alza en los próximos años, según información, en este caso, de la empresa de reparto a domicilio Just Eat. La previsión es que "el 'delivery' de comida experimente un crecimiento de cerca del 27% de cara a 2028", señala la compañía. El Gastrómetro de Just Eat, cuya duodécima edición se presentó en diciembre pasado, constata asimismo que "los restaurantes especializados en un solo plato están ganando terreno en las preferencias de los consumidores españoles".

Estas son algunas de las causas que han provocado este cambio de hábitos.

La freídora de aire, el robot multiprocesador, la olla automática, la nevera con 'freezer', la licuadora, la máquina para hacer pan y, por supuesto, el microondas. Los electrodomésticos que ayudan a preparar las comidas de modo más rápido y a poder ser más saludable, han irrumpido con fuerza en los hogares en los últimos años. Incluso aquellos que tienen cierta afición (y tiempo) para cocinar a la antigua usanza se han sumado a esta tendencia.

La primera revolución en la cocina llegó con el horno microondas, que se empezó a popularizar en los años 1990 en España, dos décadas después de que se hubiera implantado en Estados Unidos. Antes, habían llegado también el exprimidor eléctrico y la batidora, también conocida como minipímer o túrmix. Desde entonces, la tecnología asociada a la elaboración de recetas culinarias ha experimentado un salto de grandes dimensiones.

Además de un ahorro de tiempo y, en algunos casos, una ayuda para aquellos que carecen de habilidades, estos artilugios son también un modo de comer de manera saludable. Pasa con la freídora o 'air fryer' en la que el aire caliente es utilizado para cocinar los alimentos, en lugar del aceite a alta temperatura. Evita, entre otras cosas, que los alimentos absorban tanta grasa y calorías.

No pueden faltar en los hogares españoles y son, cada vez más, un recurso al que recurren las familias. Por ello, el sector ha resistido muy dignamente al descenso del consumo de alimentos registrado el año pasado en España. Mientras en conjunto, las compras de comida se redujeron un 0,4%, el segmento específico de los platos preparados experimentó un aumento del 1,5%, hasta alcanzar las 333,75 toneladas mensuales, según el último dato disponible en el panel de consumo de alimentos del ministerio, correspondiente al pasado julio. De promedio, cada español consumió en 2023 del orden de 16,7 kilos de platos preparados, un volumen que fue un 0,4% superior al del año anterior. La mayoría de los consumidores los compran al menos una vez a la semana.

Se ha visto esta Navidad, sobre todo en Nochevieja, cómo los platos preparados están ya perfectamente instalados en los hábitos gastronómicos de los españoles. La tendencia creciente de los supermercados a ofrecer menús especiales para llevar estas fiestas lo ha popularizado aún más si cabe. Estos días el pollo relleno, el cordero asado o el cochinillo se han podido comprar ya envasados y listos para comer a precios más que razonables.

"Nos encontramos en un momento en el que el 'delivery' ya es una parte fundamental de la vida de los ciudadanos, en que pocos conciben su vida sin él, sobre todo los más jóvenes, así como de los propios restauradores y establecimientos", reflexionaba hace unos días Íñigo Barea, director general de Just Eat. La firma ha detectado que el sector se guía, cada vez más, por la denominada cocina honesta, "un concepto que pone en el centro el origen y la calidad de los ingredientes", asegura. Otra de las tendencias pasa por el consumo de productos saludables, con lo que "los consumidores buscan experiencias gastronómicas priorizando alimentos que no solo nutran el cuerpo, también la mente", indica la empresa a través de Gastrómetro anual. Este hábito, instalado desde hace años en España, ha sido clave en la caída del consumo extradoméstico, pero también en el alejamiento de los fogones por parte de la gente más joven.

De todas las ingestas que se realizan fuera de casa, el 36,6% son para las comidas de mediodía y el 20,6% para las cenas, "aunque perdieron intensidad de consumo en relación a 2022, con descensos del 0,7% y 3,1% respectivamente", señala el informe anual del ministerio. Y como el gasto creció un 2,8%, impulsado sobre todo por la inflación de los alimentos, la respuesta de los clientes ha sido tender cada vez más hacia el plato único, como medida para tratar de economizar. Los menús de día han subido un 6,1% en el último año, lo que cuatriplica el aumento del IPC general. "Algunos locales, han aumentado el número de platos con suplemento que se incluyen en esos menús, para compensar así lo que ellos tienen que pagar de más", comentan fuentes del sector.

