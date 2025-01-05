¿Hasta qué hora están abiertos hoy, 5 de enero, las tiendas y centros comerciales en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Zara y El Corte Inglés

Este lunes, 5 de enero, es el último día para que los Reyes Magos hagan sus compras y, además, es el día en que se celebra la Cabalgata de Sus Majestades en las diferentes ciudades de Catalunya.

Si tienes que preparar algo para que coman o beban algo los tres reyes de Oriente y sus camellos o comprar el típico roscón u otro tipo de desayuno para la mañana del día 6, debes tener en cuenta que algunos locales tienen un horario reducido en la víspera de este día tan especial. A continuación, indicamos los horarios de los principales comercios para este 5 de enero en Barcelona y Catalunya.

Los centros comerciales

Estos son los centros comerciales que abren el 5 de enero, en su horario habitual, en la ciudad de Barcelona.

También abren en su horario habitual -de 9 a 21 horas- las tiendas del Viladecans The Style Outlets y otros centros comerciales de la provincia, como Mataró Parc, Splau (Cornellà, Baix Llobregat), Màgic Badalona (que abrirá media hora más tarde, a las 9.30), Gran Via 2 (en L'Hospitalet de Llobregat, también de 9.30 a 21.00 horas).

Horario de las tiendas

El grupo Inditex -que incluye todas las tiendas de Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Lefties, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home- mantendrá sus tiendas abiertas entre las 9:00 y las 10.00 horas (dependiendo de la zona) hasta las 20.00 - 21.00 horas, según si el establecimiento se encuentra dentro de un centro comercial o en la calle.

En todo caso, se puede consultar el horario a través de este enlace, que localiza las distintas tiendas de Zara del país con todos los detalles.

Las grandes superficies de El Corte Inglés estarán abiertas también durante el día 5 con su horario habitual, de 9.00 a 21.00 horas. Aquí puedes consultar el horario por establecimiento.

La cadena irlandesa de ropa y complementos Primark abrirá sus puertas el 5 de enero de 9.00 o 9.30 a 21.00 horas. Se puede consultar el horario de las diferentes tiendas Primark en este enlace .

Tarragona y Girona

En la provincia de Tarragona, el centro comercial La Fira de Reusy el Parc Central de Tarragona también abrirán las tiendas con un horario de 9 a 21 horas.

Los dos centros comerciales principales de Girona abrirán con normalidad para esta víspera de festivo. El Espai Gironés abrirá restaurantes, tiendas, cines y supermercados con sus horarios de siempre, disponibles en su web.

El centro la Gran Jonquera Outlet & Shopping también informa de que abre sus establecimientos en horario habitual, de 9 a 21 horas, tal y como remarca en su portal.

Lleida

La mayoría de tiendas del Eix Comercial de Lleida -que se autodefine como el centro comercial al aire libre más grande del sur de Europa-, con un total de 3,5 kilómetros de largo- también abrirán hoy sus puertas en su horario habitual.

Sin embargo, cada tienda tiene la potestad de decidir si abre o no, y a qué horas, domingos y festivos, por lo que se recomienda revisar el horario de cada una en sus horarios particulares.