La china CTG compra la mayor planta solar española por unos 500 millones

China Three Gorges Corp (CTG) ha informado este lunes de la compra de una planta solar de 494 megavatios en España a la canadiense Northleaf Capital Partners Ltd por casi 500 millones de euros. El acuerdo valora la planta de Mula en Murcia, una de las más grandes de Europa, en unos 430 millones de euros (449 millones de dólares), incluida la deuda, dijeron fuentes consultadas por Bloomberg, que pidieron no ser identificadas porque el asunto aún no se ha comunicado de manera oficial. Northleaf tiene una participación del 81% en el proyecto, mientras que el fondo español Qualitas Energy posee el resto.

La adquisición permitirá a CTG fortalecer su posición en la región ibérica, un mercado que considera estratégica, en un momento en el que los activos de energía limpia están atrayendo la atención de los inversores en toda Europa. La compañía china había considerado previamente una oferta por el productor español de energía limpia Saeta Yield SA, que finalmente fue comprado por Masdar.

El acuerdo ha sido dado a conocer por el diario 'Expansión'. Los portavoces de CTG y Qualitas Energy se negaron a hacer comentarios cuando Bloomberg News los contactó. Los representantes de Northleaf no respondieron de inmediato a las llamadas. Alrededor del 70% de la producción del proyecto Mula está cubierta por un acuerdo de compra de energía de 10 años firmado el año pasado con Energias de Portugal SA, dijeron las personas.

CTG ya posee una participación del 20% en Energias de Portugal, así como una cartera de energía renovable de 1,3 gigavatios en España, donde ha adquirido alrededor de 500 megavatios de activos de X-Elio y una cartera de 619 megavatios de Nexwell Power, entre otros acuerdos.