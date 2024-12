Wayne Griffiths: "La españolidad del Cupra Tavascan está fuera de duda y no debería pagar el arancel impuesto a China"

Wayne Griffiths navega hacia 2025 con la renovación de su cargo de presidente de Seat S.A. (que incluye Seat y Cupra) en el bolsillo y con el reto de seguir haciendo rentable a la compañía española integrada en el Grupo Volkswagen. Con Seat afianzada más allá de 2030 y con Cupra lanzada como un cohete hacia el futuro eléctrico, Griffiths ha compartido en exclusiva con el jurado del Car Of The Year (en el que se halla representado Prensa Ibérica) sus reflexiones para un futuro que avanza, cuando menos, complejo y entretenido.

Uno de los puntos calientes a los que se debe enfrentar Griffiths es la aplicacion de aranceles impuestos por la Unión Europea a uno de sus modelos, el Cupra Tavascan. Se trata de un SUV 100% eléctrico que se fabrica en la planta del Grupo Volkswagen en Hefei (provincia de Anhui, China), y por el que la compañía debe asumir (al estar fabricado en China) un arancel del 20,7% por producirse en China.

Griffiths considera que "no debemos permitir que se pongan estos aranceles. No creo que sea justo que las tasas adicionales se pongan para coches como el Tavascan. Los aranceles llegan para evitar el dumping con coches baratos chinos en Europa. Pero el Tavascan no es un coche chino, eléctrico y barato. El Tavascan es un coche español y europeo diseñado sobre la base de una plataforma tecnológica de Volkswagen, construido en una fábrica en China propiedad de Volkswagen, como fabricante europeo. Creo que somos muy europeos. La españolidad del Cupra Tavascan está fuera de duda y no debería pagar el arancel impuesto a China. Estamos trabajando con Bruselas y con el Gobierno, porque necesitamos una solución para el Tavascan, igual que otros fabricantes como Tesla han podido hacer. Estoy seguro de que llegaremos a una solución".

Cupra Tavascan: el primero de una nueva era / Cupra

Este modelo representa el summum de Cupra en materia tecnológica y en electrificación total, un concepto, el de coche eléctrico, que el presidente de Seat S.A. lamenta que siga evolucionando tan lentamente. En Europa y especialmente en España. "Queremos avanzar hacia la electrificación, claro. Pero cuando solo el 10% del mercado en Europa en este momento es el coche eléctrico, y en España solo el 5%, todavía tenemos que reaccionar a las exigencias de los consumidores. Y los consumidores y los clientes que están ahí están pidiendo coches eficientes, sostenibles, con emisiones bajas, con motores híbridos enchufables, con motores de híbridos", admite Griffiths.

Menos eléctricos de lo esperado

La baja demanda de eléctricos acaba empujando a los fabricantes a seguir produciendo motores de combustión (pese a la prohibición de su venta en 2035), y es que el mercado sigue demandando esta tecnología. Seat y Cupra coexistirán muchos años, según Griffiths, porque así lo marca la tendencia del mercado. "El año que viene habrá nuevas versiones del Seat Ibiza y del Seat Arona. Obviamente, como Volkswagen y todos los demás, queremos extender los ciclos de vida de esos productos de combustión. No solo con normativa medioambiental Euro7, sino también mirando la hibridación, porque es lo que falta, modelos híbridos. Eso es algo que estamos mirando", añade, aunque no abandona la idea del futuro eléctrico: "Para ser claros, en el futuro, no vamos a desviar la atención de la electrificación como objetivo. Esa es la realidad, pero lo único que tenemos que hacer es ser flexibles en el camino. No podemos ser dogmáticos, no podemos forzar a los consumidores a conducir automóviles eléctricos. Así que el futuro es, en el largo plazo, claramente, completamente eléctrico. Pero en el medio plazo, todavía tenemos que responder a este 90% del mercado que está pidiendo otros tipos de coches. Coches eficientes, híbridos y también híbridos enchufables".

Cupra es la enseña de la electrificación de la compañía. "Cuando lancemos el Raval y creemos el clúster de vehículos eléctricos urbanos aquí en España, con el Skoda Epiq que se construirá con el Volkswagen ID2, lo que haremos será democratizar la electrificación. Tener automóviles eléctricos urbanos pequeños como el Cupra Raval es clave, a 25.000 euros, y eso llegará. Pero, mientras tanto, tenemos que ofrecer ambas tecnologías. Y focalizar Cupra en modelos electrificados y Seat en modelos de combustión", confirma Wayne Griffiths.

El modelo estrella de la marca en este 2025 será el Cupra Terramar, un vehículo que es finalista del premio The Car Of The Year en Europa (en el que Prensa Ibérica forma parte del jurado de 59 miembros de 23 países). Algunos pueden pensar que es una contradicción, ya que el Terramar no viene con una versión 100% eléctrica, pero eso no preocupa a Griffiths. Según el presidente de la compañía, "está claro que sorprende a mucha gente, poque dijimos que siempre lanzaríamos solo coches eléctricos, y de repente llegamos con un híbrido enchufable. El tema es que tenemos que reaccionar a lo que los clientes nos están pidiendo".

Nuevo Cupra Terramar, la gran apuesta de éxito para el futuro / Cupra

El Terramar es su apuesta firme para el presente: "El Terramar comparte la tecnología y la plataforma con Audi y se construye en Györ, en Hungría. Hay muchas similitudes tecnológicas con Audi, sí, pero creo que todos los vehículos que hacemos en Cupra son diferentes. El diseño, obviamente en términos de tecnología, compartimos la escala y las plataformas del Grupo Volkswagen. Pero creo que nuestros ingenieros adaptan cada vehículo que hacemos, incluso si está basado en la tecnología del Grupo Volkswagen. Lo hacemos de una manera que se sienta más Cupra y se conduzca más como un Cupra. Y creo que lo hemos logrado con el Terramar". El modelo llega inicialmente con motores de gasolina (150, 204 y 260 CV) y también híbridos enchufables (272 CV), aunque Griffiths nos desvela que están trabajando en una verión 4x4 y con mayor potencia "con más de 300 CV".

El reto de Estados Unidos

Cupra se adentra en 2025 llena de retos y de ambición. En noviembre exploraron lazos con el mercado estadounidense y Griffiths admite que es un mercado muy apetecible. "Creo que para los Estados Unidos necesitamos, obviamente, no solo coches europeos, sino coches que van a encajar allí y que podemos vender en todo el mundo. Así que estamos trabajando en un coche 'crossover' más grande. Pero también creo que el Terramar podría ser una oportunidad para el mercado estadounidense; en particular, si pudiéramos desarrollar el coche de energía híbrida enchufable para ese mercado. Estados Unidos representa un gran paso y una gran inversión para nosotros. Pero también miramos en otros mercados como Taiwán y a Asia. Creo que el crecimiento global será importante para dar esta credibilidad como una marca globalmente fuerte. La siguiente generación de coches eléctricos será clave porque queremos demostrar que pueden ser sexys, divertidos, con un gran diseño".

Cupra DarkRebel: el primer hiperdeportivo diseñado en el metaverso / Cupra

La idea es que Cupra sea una marca con pedigrí. "Si queremos hacer de Cupra una marca icónica en el futuro, necesitamos coches icónicos. Habrá modelos espectaculares. No puedo decir más…. Y sí, me hubiera gustado hacer el Dark Rebel. Los modelos deportivos son mi sueño. Me gustaría muchísimo poder hacer el coche, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es hacer crecer la gama con más coches de volumen, y ganar dinero para financiar todas las inversiones que necesitemos".

Y reclama: "Para mí, no hay plan B para este planeta. Cuanto más rápido lleguemos a cero emisiones, mejor".

