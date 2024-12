La industria de Barcelona retrocede y prepara su reconversión desde la segunda corona metropolitana

En 2007, a las puertas de una de las mayores crisis económicas de la historia reciente, Mercedes Benz comunicó a sus 420 trabajadores de la fábrica que tenía entonces en el barrio de Sant Andreu de Barcelona que la cerraba. Y les ofreció recolocar a una parte en otra empresa ubicada en Esparraguera, donde redireccionó también parte de sus producciones. Hoy, casi dos décadas después, esas nueve hectáreas de otrora suelo industrial barcelonés están en vías de reconvertirse en un ‘ecodistrito’ y alojar edificios de oficinas y viviendas.

El caso de esta histórica factoría ilustra el proceso que ha vivido la industria dentro de la región metropolitana de Barcelona. El sector ha retrocedido, ha continuado su proceso migratorio fuera de la propia ciudad y se está reubicando a partir de la segunda corona metropolitana.

Durante la última década y media ha dejado cierres traumáticos, como el de otra automovilística, Nissan, si bien también ha logrado captar inversiones internacionales para cubrir parte -no todo- del vacío que estos han ido dejando. La 'gran Barcelona' se prepara ahora para dar el salto hacia la nueva industria, más automatizada y enfocada a la descarbonización, a las actividades vinculadas a la transición energética y aquellas favorecidas por el envejecimiento demográfico, como las farmacéuticas.

El peso de la industria -tanto en actividad económica como en ocupados sobre el total de trabajadores en activo en la región metropolitana-, ha retrocedido en las últimas décadas. Si en 2010 la industria representaba un 8% de la actividad económica de la ciudad, hoy es el 6%. Si se mira el área metropolitana de Barcelona, descontando la propia Barcelona, el peso de este sector se ha mantenido inmutable, en el 20%. En parte, porque ha absorbido actividades que antaño se hacían en la capital y ahora, por un tema de permisos, disponibilidad del suelo y eficiencia energética, se realizan kilómetros más allá de la plaza Sant Jaume.

“Todo lo que es nuevo primero pasa por el centro y luego se redistribuye dentro de la metropoli”, explica el presidente del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), Francesc Castellana. Y el sector industrial catalán está ahora en esa segunda fase.

Lo ‘nuevo’ ahora en la ‘gran Barcelona’ son las actividades como la información y las comunicaciones o las actividades profesionales, científicas y técnicas, que son las que han ganado más peso en el empleo durante el último lustro. Es a través de las oficinas y los sectores de innovación técnica como está creciendo la economía metropolitana, en detrimento de aquellos motores que, durante el siglo pasado, alimentaron los hornos de su crecimiento.

El hecho de que las actividades sustitutas sean también de alta calidad del empleo ha evitado la precarización que hubiera podido significar ese decrecimiento industrial, sector que históricamente se ha asociado a mayor estabilidad y mayores sueldos.

Preocupación sindical

Esas dos realidades no viven de espaldas, sino que se hablan. “La Región Metropolitana de Barcelona funciona como un sistema económico: en el centro de la metrópoli se desarrollan actividades de servicios que dan apoyo a otras industriales situadas en el resto del territorio, poniendo de manifiesto la existencia de una complementariedad productiva entre las dos zonas”, describe el CESB en su último informe de planteamiento urbano.

En las centrales sindicales existe preocupación por los efectos futuros que puede tener ese decrecimiento industrial. “Estamos muy pendientes, el goteo de cierres continúa y el sector está en la UVI”, afirma el secretario de acción sindical de la UGT-Fica, Nardi Fuentes.

La economía barcelonesa ha logrado erigirse como un polo de atracción y creación de ‘start-ups’, pero pocas de estas tienen vocación industrial. “Todos los unicornios catalanes, excepto Wallbox, se dedican a la logística o a los marketplaces”, se lamenta el coordinador gerente del Pacto Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona, Carles Rivera. “La narrativa influye y no hemos cuidado suficiente la herencia cultural de la Catalunya industrial”, añade.

Castellana, del CESB, transmite un mensaje más optimista, y destaca las “nuevas realidades económicas que están emergiendo” más allá de Barcelona, con especial acento al crecimiento del Baix Llobregat y aledaños. Desde el 'Pacte Industrial' señalan la oportunidad de reindustrialización que supone el proceso de descarbonización al que están llamadas las economías occidentales.

Su gerente enumera una serie de proyectos industriales que están cogiendo fuerza en este sentido, como el grupo MMM, que ha inagurado su primera fábrica de reformadores de metanol en Molins de Rei; la multinacional biotecnológica QIAGEN, que ha abierto un nuevo centro global de innovación en Esplugues de Llobregat; o el desembarco de Chery en la antigua fábrica de Nissan, donde ya ha empezado a erigir su puerta de entrada para sus coches eléctricos en el mercado europeo.

Rivera también destaca, en una sociedad cada día más envejecida, el potencial de la farmacéutica, que puede dejar inversiones como la anunciada por Astrazeneca, que invertirá 800 millones de euros en cinco años y contratará unas 1.000 personas en Barcelona. “Hasta ahora no se ha podido revertir el proceso de desindustrialización que, en general, está viviendo toda Europa, pero eso no significa que no podamos revertirlo en un futuro”, afirma el coordinador gerente del Pacto Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona, Carles Rivera.

