IBM Consulting calcula que la inteligencia artificial puede impulsar hasta un 40% la productividad

El gran reto ahora mismo con la inteligencia artificial (IA) no es tanto tecnológico sino cultural. Hay que saber utilizarla y hacerlo bien. Así lo explica Ana Gobernado, máxima responsable del área de consultoría de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel. IBM Consulting, una de las pocas consultoras mundiales que forma parte de una compañía tecnológica, "se encarga de ayudar a las empresas a transformarse digitalmente y potenciar su competitividad y capacidad de innovar".

Para Gobernado, con la IA "hay que proyectar culturas organizativas donde se fomente la innovación y donde realmente se pueda aprovechar todo lo que está pasando, obviamente con absoluta responsabilidad". Los últimos estudios que maneja IBM prevén que en 2025 la inteligencia artificial puede mejorar hasta en un 40% la productividad de las empresas que sepan aplicarla, dependiendo de en qué procesos y en qué ámbitos. "Ya hay empresas que la están usando para probar y ejecutar procedimientos internos de forma diferente", añade. La IA "está creando un nuevo terreno de juego que obliga a trabajar de manera distinta; hay tanta competencia que las empresas tienen que funcionar de manera mucho más eficiente y tienen que tratar a sus clientes de manera mucho más diferencial y exquisita si quieren desmarcarse del resto".

Uno de los últimos ejemplos más públicos es el experimentado en Wimbledon, donde, gracias a la combinación de la nube híbrida y la IA de nivel empresarial, IBM Consulting pudo escalar el contenido del torneo a todo el mundo, tanto para los nuevos aficionados al tenis como para los ya existentes. De este modo, ofreció a los fans acceso a una cobertura más precisa y seleccionada en los partidos individuales masculinos y femeninos, que a menudo ocurren simultáneamente. Con este nuevo servicio consiguieron llegar a 19 millones de usuarios únicos y transformaron más de 2,7 millones de puntos de datos en conocimientos.

IBM se fundó en 1911 y "a lo largo de estos más de cien años ha estado siempre a la vanguardia de la tecnología", subraya Gobernado. Pero a diferencia de sus inicios -cuando, con máquinas de escribir primero y ordenadores después, era una marca cercana a los usuarios finales-, ahora el grueso de sus servicios son para a empresas y ha perdido visibilidad en el mundo del gran consumo. "Nuestra consultoría -añade- nació como una extensión natural del liderazgo que tenía IBM en ámbitos tecnológicos y siempre con la vocación de ayudar a nuestros clientes". En todo el mundo, "hay más de 160.000 consultores trabajando en IBM".

Dos grandes pilares

La estrategia del grupo se apalanca ahora en dos grandes pilares. Por un lado, en la inteligencia artificial, con aplicaciones propias de IA de datos, computación cuántica y ciberseguridad; y, por otro lado, la nube híbrida, donde parte de las aplicaciones empresariales siguen estando en poder del cliente, en sus data centers, y otra parte en la nube. Y añade: "Además, nos dedicamos a la consultoría, una división que nació en 1992, y se creó para hacer transformaciones empresariales, pero también poniendo al servicio de nuestros clientes conocimientos funcionales e industriales". Uno de elementos diferenciales de la IA de IBM para empresas es que "promueve el desarrollo de código abierto, ético y seguro".

Actualmente la consultoría "es una parte integral del grupo", que supone un tercio del negocio global de la multinacional. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales de IBM (que no ofrece datos segregados por países) alcanzaron los 15.000 millones de dólares (14.427 millones de euros), el 1% más que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos por software aumentaron el 10% interanual, hasta los 6.500 millones de dólares (6.251 millones de euros) mientras que los ingresos por consultoría se mantuvieron estables en los 5.200 millones (5.001 millones de euros) y los ingresos por infraestructura cayeron el 7%, hasta los 3.000 millones de dólares (2.885 millones de euros). La cartera de negocios de IA creció en 1.000 millones de dólares (961,5 millones de euros) durante el trimestre, hasta alcanzar los 3.000 millones (2.885 millones de euros).

En 2024, Forbes ha nombrado a IBM Consulting como una de las mejores empresas de consultoría del mundo y AI Magazine la ha situado como número uno en su top ranking de 10 compañías consultoras que trabajan en ámbitos de inteligencia artificial. "Eso hace que ahora mismo estemos en una posición de mercado muy divertida y que podamos ayudar a nuestros clientes en sus transformaciones para lograr sus objetivos, como en el caso de Wimbledon", indica.

Según detalla, IBM Consulting está organizado en tres grandes divisiones: Servicios de Transformación Empresarial, Servicios de Nube Híbrida y Servicios de Ciberseguridad. "Nos enfocamos en grandes corporaciones, estamos presentes en diferentes sectores como banca, industria, automatización, consumo y organizaciones gubernamentales". En España trabajan desde la modernización de aplicaciones hasta los asistentes de inteligencia artificial.

Gobernado empezó en IBM como becaria una vez acabados sus estudios de Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y un MBA por la Henley Business School del Reino Unido. Lleva 25 años en el grupo, donde ha desempeñado diferentes funciones. "En estos años he trabajado en varias divisiones y eso me ha permitido tener una visión muchísimo más amplia del grupo. He podido trabajar en la inteligencia artificial desde sus inicios, hace ya más de una década", cuenta. No obstante, para la directiva el reto sigue siendo el mismo: "Cómo usamos los avances tecnológicos, muchas veces increíbles, para hacer la vida mejor a las empresas".