La Navidad 2024-25 provoca un 15% más de ofertas de empleo que la anterior

De las más de 53.000 vacantes de empleo que ha ido ofreciendo (y sigue mostrando) Infojobs desde principios de noviembre, más de 33.000 tienen que ver con el comercio. La campaña de Navidad ha vuelto a ser motor de empleo, según el análisis que publica este jueves este portal de ofertas de trabajo, y lo ha sido con bastante más fuelle que el año pasado.

Entonces, esta misma empresa hablaba de 28.500 vacantes relacionadas con compras, logística, almacén, atención al cliente y venta al detalle. Es decir, que el 'trimestre dorado' de 2024-2025 (los tres meses que van desde el Black Friday hasta las Rebajas de enero) ha generado este año un 15% más de puestos de trabajos que el anterior, pues la cifra se eleva ahora hasta superar las 33.000.

Hasta que no publiquen el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o el Instituto Nacional de Estadística (INE) sus balances de afiliación no se sabrá si han llegado a cubrirlas o no. En cualquier caso, el análisis de Infojobs sirve de barómetro de las expectativas de actividad y consumo por parte de las empresas, o de qué actividades creen que necesitan más refuerzo actualmente.

Respecto a lo primero, las previsiones son más que buenas. Con excepción de noviembre, cuando el comercio registró un 2% menos de gasto con tarjeta, según el monitor mensual de Caixabank, la actividad está en un buen momento. La primera quincena de diciembre termina, de acuerdo con el mismo indicador, con un incremento de casi el 6% del gasto en las tiendas. Varias fuentes que se mueven en este negocio a gran escala, explicaban hace unos días a EL PERIÓDICO que esperaban vender, precisamente, entre un 4% y un 8% más estos días, en comparación con el año anterior, algo que relacionaban con que sigue imperando la voluntad de disfrutar, con que se han ido extinguiendo las amenazas que condicionaban las previsiones de otros años, y con que el clima acompaña más que en las últimas campañas.

De ahí, probablemente, que las empresas estén más interesadas en reforzar plantillas. A principio de la campaña, las empresas de contratación temporal Randstad y Adecco mostraban un 18% y un 42% más de ofertas, respectivamente, y El Corte Inglés hizo público que preveía reforzar su plantilla con 6.000 trabajadores estos días.

Compras, logística y almacén

"Si atendemos a las categorías vinculadas a los sectores estratégicos ligados a la actividad comercial, más de 33.000 puestos ofertados corresponden a compras, logística y almacén (donde destacan las subcategorías de operaciones y gestión de la calidad), atención al cliente y venta al detalle", concretan, este jueves, desde Infojobs. "También cabe destacar el tirón de final de año de la hostelería, una subcategoría que reúne 2.500 vacantes entre septiembre y diciembre", añaden, destacando que la demanda concreta de camareros duplica las cifras de 2023.

El área que más demanda suscita es el de compras, logística y almacén, que suma a estas alturas 19.250 vacantes. De hecho, el perfil más buscado es el de mozo de almacén. Luego viene el área de atención al cliente, y, ya en tercer lugar, la venta al detalle.

Alta temporalidad

Lo cierto es que solo un 1% de estas vacantes son de carácter indefinido. "Este patrón de contratación responde a la estacionalidad de la actividad comercial, ya que muchas de las vacantes en categorías clave están relacionadas con campañas específicas", explican desde Infojobs. "Los puestos en compras, logística y almacén, así como en atención al cliente y venta al detalle, suelen ser temporales, debido a la necesidad de cubrir picos de demanda en ciertos momentos del año", prosiguen.

En realidad, solo un 45% de los puestos ofertados remarcan que este hipotético contrato tiene fecha de caducidad, pero, por cómo funciona este sector, se intuye que el 54% que no lo especifica busca también un refuerzo temporal.

"Año tras año, la campaña de contratación vinculada a este periodo de mayor consumo del año, se consolida como un momento clave y con más dinamismo en cuanto a las contrataciones", concluye la directora de Comunicación y Estudios de Infojobs, Mónica Pérez. "Las empresas, conscientes de la necesidad de adaptarse a una temporada cada vez más prolongada y con mayores exigencias operativas, refuerzan sus equipos para garantizar una experiencia óptima al cliente y responder con eficacia", concluye.