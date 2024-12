Huelga en una subcontrata de Amazon que emplea a discapacitados: "El 40% está de baja, andamos 20 kilómetros al día"

En el centro logístico de Amazon en El Prat de Llobregat, uno de los más automatizados que tiene el gigante del comercio electrónico en España, hay un grupo de trabajadores cuya función consiste en cargar a pulso unas cajas de plástico en un carretillo y empujarlas de una punta a otra del almacén. En esas cajas luego los trabajadores de Amazon colocan productos y estos se mueven por la compleja cadena que acaba en un repartidor llamando a la puerta de un vecino que ha comprado algo desde el sofá de su casa.

En argot de Amazon, las personas que carretean esas cajas son los ‘tote runners’. Los palés pesan unos 25 kilos y dichos empleados, la gran mayoría de ellos con una discapacidad de más del 33%, los arrastran en cada viaje 300 metros de una punta a otra. “Andamos entre 27.000 y 30.000 pasos diarios”, cuentan fuentes de CCOO consultadas. Lo que equivale a más de 20 kilómetros al día.

Y así cada día, cinco días a la semana, hasta ocho horas al día. “Se procura que la actividad del desplazamiento de ‘totes’, que es la más pesada por el hecho que tienen que recorrer mucha distancia, no la realice ninguna persona trabajadora más de 4 horas cada jornada, pero cuando hay bajas no puede aplicar esta medida y hay personas trabajadoras que realizan toda su jornada desplazando ‘totes’”, recoge una acta de Inspección de Trabajo a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Y es que Ilunion, la subcontrata a la que Amazon encarga este cometido, fue sancionada el año pasado por la autoridad laboral por no evaluar correctamente los riesgos laborales de sus empleados.

Este jueves una mayoría de los 120 trabajadores de Ilunion en Amazon han ido a la huelga para reclamar a la empresa que mueva ficha en ese sentido, les reduzca cargas de trabajo y les equipare el sueldo al que cobraría un mozo de almacén. "El trabajo es inasumible, el 40% de la plantilla está de baja", narran desde el sindicato. Amazon, a preguntas de este medio, ha declinado realizar declaraciones al respecto. "Es un tema de Iluinion", afirman desde la corporación. Este medio ha remitido a Ilunion sus preguntas para recabar su versión de los hechos, sin recibir respuesta.

El sindicato CCOO denuncia que Amazon subcontrata una de sus actividades más penosas a Ilunion para cumplir con la legislación española, que obliga a las empresas de más de 50 empleados a reservar un 2% de sus puestos a personas con discapacidad o, en su defecto, contratar algún servicio con un centro especial de trabajo. En este caso, Ilunion.

“En ocasiones, las personas trabajadoras han de manipular manualmente los palés, que pesan unos 25 kilos, sin que este riesgo esté específicamente evaluado, ni se ha adoptado ninguna medida correctora, ni se ha formado en materia preventiva sobre este riesgo”, reza el acta inspectora emitida el año pasado. “Ni en la evaluación de riesgos ni en la concreta evaluación ergonómica, la empresa Ilunion CEE Limpieza y Medioambiente SA, que es un centro especial de trabajo, ha tenido en cuenta la situación de discapacidad de cada una de las personas trabajadoras que la tienen, para garantizar de manera específica su protección necesaria y las medidas preventivas pertinentes”, añade la misma. Desde CCOO denuncian que, de facto, esa evaluación de riesgos laborales sigue sin ser efectiva.

Reclamación salarial

Los trabajadores de Ilunion han ido a la huelga para reclamar mejoras a la empresa que repercutan en su salud, así como en su bolsillo. Actualmente, Ilunion paga el convenio de la limpieza a dichos empleados, lo que equivale a 17.083,09 euros brutos anuales (1.423 euros al mes, en 12 pagas), frente a los 23.950,7 euros (1.995 euros al mes, en 12 pagas) que cobraría un mozo de almacén, según el convenio de la logística.

Mozos de almacén como los que este jueves, según denuncian desde la central, han asumido la faena que los empleados de Ilunion han dejado de hacer durante sus protestas. Lo que, según consideran de CCOO, supone una vulneración del derecho de huelga, que la Inspección de Trabajo está investigando.