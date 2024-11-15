Sueldos

Ni 1.500 ni 2.000 euros, este es el sueldo que tienes que cobrar para ser clase media en España

¿Pueden bajarte el sueldo si te reducen la jornada laboral?

El auge de la economía lo estira un mercado laboral con más ocupados, pero más pobres

Este es el sueldo que tienes que cobrar para ser clase media en España

Este es el sueldo que tienes que cobrar para ser clase media en España

PI STUDIO

Pedro Sanjuán

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Casi la mitad de los españoles (44%)se identifica como clase media según el barómetro del CIS. Pero su percepción no siempre se corresponde con la realidad. Por ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado los sueldos que se corresponden con clase baja, media o alta.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la renta mediana española es de 17.162 euros, lo que puede traducirse a 1.430 euros al mes. Con relación a esta cifra, la OCDE ha establecido que la clase baja se corresponde a un 75% de la renta mediana, la clase media entre el 75% y el 200% y la clase alta por encima del 200%.

  • Clase baja: menos del 75% de la renta mediana. 
  • Clase media: entre el 75% y el 200% de la renta mediana. 
  • Clase alta: por encima del 200% de la renta mediana

Más de 13.000 euros anuales

La OCDE ha establecido, según este cálculo, que las personas con una renta inferior a 1.067 euros mensuales (en el caso de tener 12 pagas) pertenecen a la clase baja, hasta los 2.846 euros al mes está la clase media y por encima de estos 2.846 mensuales ya formarían parte de la clase alta.

Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, un sueldo inferior a los 12.813 euros anuales se equipararía a la clase baja, hasta los 34.168 euros es clase media y la clase alta debería superar esta cifra.

  • Clase baja: sueldos mensuales por debajo de 1.067 euros
  • Clase media: hasta los 2.846 euros
  • Clase alta: más de 2.846 euros mensuales

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
  3. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  4. Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia
  5. El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
  6. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
  7. Adiós a las mosquiteras: el invento de Ikea de menos de 7 euros para dormir tranquilo en verano
  8. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?

La Comunidad de Madrid cuenta con 12.000 plazas públicas vacantes en FP para el próximo curso

La Comunidad de Madrid cuenta con 12.000 plazas públicas vacantes en FP para el próximo curso

Lanzamientos de videojuegos de la semana: del estreno de Black Myth: Wukong en Xbox a un nuevo Delta Force

Lanzamientos de videojuegos de la semana: del estreno de Black Myth: Wukong en Xbox a un nuevo Delta Force

Junqueras se abre a que ERC celebre una consulta interna para decidir si sigue apoyando a Illa

Junqueras se abre a que ERC celebre una consulta interna para decidir si sigue apoyando a Illa

El humo de los incendios condiciona el tiempo en Catalunya y acelera la bajada de las temperaturas

El humo de los incendios condiciona el tiempo en Catalunya y acelera la bajada de las temperaturas

Citilab ofrece nuevas formaciones dirigidas a docentes sobre programación, robótica e IA en la educación

Citilab ofrece nuevas formaciones dirigidas a docentes sobre programación, robótica e IA en la educación

Una técnica pionera permitirá realizar trasplantes parciales de corazón a recién nacidos

Una técnica pionera permitirá realizar trasplantes parciales de corazón a recién nacidos

Un británico le roba la cartera a un turista en la Rambla para sentirse plenamente integrado en Barcelona

Un británico le roba la cartera a un turista en la Rambla para sentirse plenamente integrado en Barcelona

Pesimismo y rabia en Kiev ante las negociaciones con Rusia: "¿Alfombra roja para un criminal de guerra?"

Pesimismo y rabia en Kiev ante las negociaciones con Rusia: "¿Alfombra roja para un criminal de guerra?"