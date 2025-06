La alerta de Gonzalo Bernardos sobre los cambios en las pensiones: "Lo que no puede ser..."

El economista Gonzalo Bernardos ha querido entrar al trapo sobre una de las polémicas más virales que han sacudido las redes sociales en las últimas semanas tras la publicación de un vídeo en el que el creador de contenido Víctor Domínguez, conocido como Wall Street Wolverine, tachaba a los pensionistas españoles de "egoístas" en una alocución titulada "El melón de los pensionistas que nadie quiere abrir".

Para Wall Street Wolverine, el colectivo de los pensionistas supone "el mayor lastre que tiene el país para avanzar", unas declaraciones por las que no sólo le han llovido críticas a este influencer que se mudó a Andorra para pagar menos impuestos sino que también le han reportado no pocos aplausos por parte de las 800.000 personas que siguen su cuenta de Instagram o de las 750.000 que están suscritas a su canal de YouTube.

Bernardos se alinea con sus críticos y en el programa LaTarda, de Catalunya Ràdio, se ha centrado en reivindicar la figura de los pensionistas y el derecho que estos se han ganado a una paga por jubilación a lo largo de las cotizaciones aportadas durante su vida laboral, además de calificar como "salvajada y barbaridad" las palabras de Wall Street Wolverine.

"Las pensiones que cobran los pensionistas se las han ganado porque han trabajado duro. Muy probablemente, han trabajado más de 40 horas semanales. No han ido de restaurantes cada fin de semana, no han viajado a Japón ni a China... y lo que no se puede hacer es cambiar las condiciones que tenían", ha defendido el economista antes de continuar asegurando que "muchos pensionistas, padres o abuelos, están financiando a sus hijos para que tengan una vida mejor y los jóvenes lo que tienen que hacer es intentar estar al mismo nivel que han estado sus padres y abuelos, que no todo en la vida es disfrutar, disfrutar y disfrutar.

"Vivan los pensionistas. Son la generación que han hecho que este país sea lo que es: una maravilla".