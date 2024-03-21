Calendario laboral de España del 2026 (con todos los festivos)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el calendario laboral de 2026, con todos los festivos, nacionales y propios de la comunidad autónoma. En total quedan establecidos 14 días festivos a lo largo del año, 8 de ellos de carácter común para todos los territorios, más cuatro adicionales que fijará cada autonomía y dos más que fijará cada municipio.

Festivos en España este 2026

Estos son los 8 festivos del calendario laboral de 2026 para toda España aprobados por el Boletín Oficial del Estado:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

Año Nuevo 6 de enero (martes) : Reyes Magos

: Reyes Magos 3 de abril (viernes) : Viernes Santo.

: Viernes Santo. 1 de mayo (viernes): Día Internacional de los Trabajadores.

Día Internacional de los Trabajadores. 15 de agosto (sábado) : La Asunción.

: La Asunción. 12 de octubre (lunes) : Día de la Hispanidad.

: Día de la Hispanidad. 8 de diciembre (lunes) : Día de la Inmaculada Concepción.

: Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (viernes): Navidad.

En 2026, cada comunidada autónoma agregará cuatro día extras, a elegir entre el 2 de abril (Jueves Santo), el 6 de abril (Lunes de Pascua), el 24 de junio (Sant Joan), el 2 de noviembre (lunes siguiente a Todos los Santos), 7 de diciembre (lunes siguiente al Día de la Constitución) y el 26 de diciembre (Sant Esteve). O el día de celebración de la festividad propia de cada comunidad autónoma, en el caso de Catalunya, el 11 de septiembre.