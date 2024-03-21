Fiestas en el trabajo
Calendario laboral de España del 2026 (con todos los festivos)
Calendario laboral de Barcelona de 2025
Calendario laboral de Catalunya en 2025
Buscador de festivos en Catalunya 2025, por municipios
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el calendario laboral de 2026, con todos los festivos, nacionales y propios de la comunidad autónoma. En total quedan establecidos 14 días festivos a lo largo del año, 8 de ellos de carácter común para todos los territorios, más cuatro adicionales que fijará cada autonomía y dos más que fijará cada municipio.
Festivos en España este 2026
Estos son los 8 festivos del calendario laboral de 2026 para toda España aprobados por el Boletín Oficial del Estado:
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo
- 6 de enero (martes): Reyes Magos
- 3 de abril (viernes): Viernes Santo.
- 1 de mayo (viernes): Día Internacional de los Trabajadores.
- 15 de agosto (sábado): La Asunción.
- 12 de octubre (lunes): Día de la Hispanidad.
- 8 de diciembre (lunes): Día de la Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre (viernes): Navidad.
En 2026, cada comunidada autónoma agregará cuatro día extras, a elegir entre el 2 de abril (Jueves Santo), el 6 de abril (Lunes de Pascua), el 24 de junio (Sant Joan), el 2 de noviembre (lunes siguiente a Todos los Santos), 7 de diciembre (lunes siguiente al Día de la Constitución) y el 26 de diciembre (Sant Esteve). O el día de celebración de la festividad propia de cada comunidad autónoma, en el caso de Catalunya, el 11 de septiembre.
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi
- Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la posible ruptura con el PSOE
- ¿Por qué Milei ha arrasado en las elecciones legislativas en Argentina? 4 claves de una victoria sorpresa