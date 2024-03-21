Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas en el trabajo

Calendario laboral de Alcalá de Henares del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de Barcelona de 2026

Calendario laboral de Catalunya de 2026

Calendario laboral de España 2026

Calendario laboral de Alcalá de Henares de 2026

Calendario laboral de Alcalá de Henares de 2026 / EFE / FERNANDO VILLAR

Valerio Seoane

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El calendario laboral del año 2026 en Alcalá de Henares cuenta con 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Alcalá de Henares en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Alcalá de Henares en 2026, ordenados cronológicamente:

  • 1 de enero (jueves): Año Nuevo
  • 6 de enero (martes): Día de Reyes
  • 2 de abril (jueves): Jueves Santo
  • 3 de abril (viernes): Viernes Santo
  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo
  • 2 de mayo (sábado): Fiesta de la Comunidad de Madrid
  • 6 de agosto, jueves: Fiesta de los Santos Niños
  • 15 de agosto (sábado): La Asunción
  • 9 de octubre, viernes: Bautismo de Miguel de Cervantes
  • 12 de octubre (lunes): Día de la Hispanidad
  • 2 de noviembre (lunes): Día siguiente a Todos los Santos
  • 7 de diciembre (lunes): Día siguiente a La Constitución
  • 8 de diciembre (martes): La Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre (viernes): Navidad

Consulta también el calendario laboral de Alcalá de Henares de 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
  2. Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
  3. Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
  4. Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
  5. Los Mossos d'Esquadra detienen a un ocupante del gran asentamiento de Badalona que agredió a dos periodistas
  6. El Gobierno aplaza Verifactu hasta 2027 y da un respiro a más de 3,5 millones de pymes y autónomos
  7. Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí
  8. El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng

DIRECTO GAZA | Netanyahu insta a los milicianos atrincherados en Rafah que se rindan y entreguen las armas

DIRECTO GAZA | Netanyahu insta a los milicianos atrincherados en Rafah que se rindan y entreguen las armas

Barcelona y Ciudad de México tendrán un vuelo directo de Aeroméxico desde marzo de 2026

DIRECTO | Los avances de Rusia en el frente frenan las conversaciones de paz

DIRECTO | Los avances de Rusia en el frente frenan las conversaciones de paz

Ship2B impulsa un acuerdo para ampliar la oferta de vivienda asequible

Ship2B impulsa un acuerdo para ampliar la oferta de vivienda asequible

Los ganaderos valoran la "celeridad" en la actuación y piden "coordinación" para reducir la sobrepoblación de jabalís

Los ganaderos valoran la "celeridad" en la actuación y piden "coordinación" para reducir la sobrepoblación de jabalís

'Y Ahora Sonsoles' despeja las dudas que ha generado la peste porcina de cara a estas navidades

'Y Ahora Sonsoles' despeja las dudas que ha generado la peste porcina de cara a estas navidades

DIRECTO PESTE PORCINA | Matadepera, zona crítica para la expansión de la peste porcina al resto de Catalunya

DIRECTO PESTE PORCINA | Matadepera, zona crítica para la expansión de la peste porcina al resto de Catalunya

Un autónomo se hace viral al estallar en una manifestación de Bilbao: "¡Estamos hartos, basta ya!"