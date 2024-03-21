Calendario laboral de Alcalá de Henares del 2026 (con todos los festivos)

El calendario laboral del año 2026 en Alcalá de Henares cuenta con 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Alcalá de Henares en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Alcalá de Henares en 2026, ordenados cronológicamente:

1 de enero (jueves) : Año Nuevo

6 de enero (martes) : Día de Reyes

2 de abril (jueves) : Jueves Santo

3 de abril (viernes) : Viernes Santo

1 de mayo (viernes) : Día del Trabajo

2 de mayo (sábado) : Fiesta de la Comunidad de Madrid

6 de agosto, jueves : Fiesta de los Santos Niños

15 de agosto (sábado) : La Asunción

9 de octubre, viernes : Bautismo de Miguel de Cervantes

12 de octubre (lunes) : Día de la Hispanidad

2 de noviembre (lunes) : Día siguiente a Todos los Santos

7 de diciembre (lunes) : Día siguiente a La Constitución

8 de diciembre (martes) : La Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes): Navidad

