Líderes en Formación Profesional y pioneros en empleabilidad juvenil

Este tipo de enseñanza continúa creciendo en España a un ritmo sostenido, impulsada por la demanda de perfiles técnicos en el mercado laboral. Y el dato reseñable es que este curso 2023/24, más de 1.13 millones de alumnos han apostado por la FP, siendo Cataluña la región que reúne la mayor cifra, con 212.722 alumnos matriculados, según el Ministerio de Educación y FP. ILERNA, centro de Formación Profesional de referencia en España y líder de la FP a distancia, ha sabido dar respuesta a esta creciente demanda ofreciendo un amplio abanico de más de 30 ciclos formativos de Grado Medio y Superior en modalidad presencial, semipresencial y a distancia en las ramas de Sanidad, Informática y Comunicaciones, Servicios Socioculturales, Imagen y Sonido, Comercio y Marketing, Administración y Gestión y en Hostelería y Turismo.

Maximizando la inserción laboral de los jóvenes

Pero no solo es la oferta formativa lo que ha convertido a este centro de Formación Profesional en un referente en nuestro país. ILERNA, en sus más de 50 años de trayectoria en el sector de la educación, ha sabido identificar las necesidades del alumnado y del mercado laboral para así poder ofrecer una formación adaptada a la realidad actual. En este sentido, las aulas de ILERNA cuentan con equipos de trabajo profesionales para que los estudiantes puedan realizar, en vivo y en directo, las mismas tareas y procedimientos que en un entorno de trabajo real. A diferencia de otro tipo de estudios, esta metodología les permite adquirir y desarrollar habilidades profesionales desde el primer día, siempre con el acompañamiento del profesorado.

De este modo, una vez han obtenido el título, los alumnos gozan de una mayor empleabilidad y se incorporan al mundo laboral mejor preparados; habiendo tenido, además, una primera toma de contacto con su profesión gracias a la realización de la Formación en Centros de Trabajo, más conocida como prácticas de empresa.

ILERNA estará presente en el Saló de l’Ensenyament resolviendo dudas y asesorando a todos los jóvenes interesados en aprovechar las oportunidades que brinda la Formación Profesional. Además, todos los alumnos que acudan a su estand y reserven su plaza para estudiar en ILERNA el próximo curso, obtendrán un 5% de descuento en su matrícula.

Un método distinto, más “happy”, más humano

Aprender no es siempre una tarea apetecible. Son miles las razones que un estudiante puede buscar para no hacerlo y docenas las autoexcusas para dejar de hacerlo. Por eso, ILERNA concibe el Happy Learning, como un concepto para explicar que los alumnos deben aprender, sí, pero sobre todo disfrutar del camino. No solo aprenden sino que disfrutan de su experiencia de aprendizaje. Humanizar y personalizar la experiencia lo máximo posible indistintamente de la modalidad (en la online, para difuminar la distancia de las pantallas, y en la presencial para poder acompañar correctamente a los alumnos). Trabajan la empatía, la asertividad y la motivación para encontrar la motivación de llevar a buen fin los estudios.