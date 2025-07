El camí del dèficit

El Congrés dels Diputats va aprovar ahir el camí d’estabilitat per al període 2024-2026 –amb els objectius de dèficit i deute per a Estat, autonomies, ajuntaments i Seguretat Social–, el pas previ per a l’elaboració dels Pressupostos del 2024. El pla proposat pel Govern passarà ara al Senat, on previsiblement serà rebutjat per la majoria absoluta del PP. La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va defensar el sostre de despesa per al 2024 –199.120 milions, un 0,5% més–, que no se sotmet a votació.