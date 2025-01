Una inédita plaga de conejos afecta el campo español

La gente del campo no puede más. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado al Gobierno y a las comunidades autónomas que pongan sobre la mesa de manera "urgente medidas contundentes y eficaces" para frenar la superpoblación de conejos que está sufriendo el campo español, por lo que también ha solicitado un reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para abordar la actual situación, según informa en un comunicado.

En concreto, la plaga se ha ido extendiendo por toda España y ya afectada a 10 regiones (Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra, Región de Murcia).

De esta forma, más de un millón de hectáreas han sufrido algún tipo de daño, en la mayoría de los casos en cultivos de cereal, viñedo, leguminosas, olivar, frutales, almendros y hortícolas al aire libre y las pérdidas se elevan por encima de los 800 millones de euros.

El responsable de medio ambiente y fauna salvaje de la Ejecutiva de COAG y productor de cereales en Zaragoza, Javier Fatás, ha alertado de que el sector se enfrenta a una "inédita plaga de conejos nunca antes vista". "Es una mezcla de conejo de monte con doméstico. Más grande, más voraz y con mayor capacidad para procrear", ha señalado.

"Ha habido irresponsabilidad por parte de los ciudadanos (que abandonan conejos domésticos cuando se cansan de ellos como mascota y los echan al campo) y de las mismas administraciones, que han intentado moldear de forma artificial el mundo natural, permitiendo la proliferación de conejos sin control para alimentar a especies en peligro de extinción como el lince. La situación se les ha ido de las manos y ahora los que estamos pagando las consecuencias somos los agricultores y ganaderos", ha explicado.

El responsable del área de Fauna Salvaje de COAG y agricultor afectado por los daños de conejos en su explotación de limones ecológicos en Molina de Segura (Murcia), Pedro Gomáriz, ha reconocido que "en la mayoría de las zonas las medidas que se han tomado hasta el momento han resultado claramente insuficientes para reducir la sobrepoblación de conejos y se requieren medidas excepcionales". "Este animal se puede reproducir todo el año. Cada hembra puede tener siete camadas al año, con una media de seis crías, que en los casos más prolíficos pueden llegar a 13-14", ha señalado

Por su parte, Osvald Esteve, responsable de fruta dulce deCOAG y productor en Lleida, ha explicado que los conejos "no sólo producen daños en la producción, si no que en el caso de leñosos los daños son tan profundos que obligan a tener que sacar los árboles y replantar, con los gastos y pérdidas que eso conlleva". Hasta los 5-6 años no se empieza a tener una cosecha normal. A ello hay que sumar el aumento de costes en la lucha contra los mismos, como la colocación de vallados perimetrales o protectores para leñosos", ha afirmado.

Las altas temperaturas serán caldo de cultivo

Además, la organización agraria ha alertado de que la sequía y el verano agravarán el problema, ya que los conejos arrasan la flora salvaje y se adentran en las zonas de cultivo en busca de más comida, por lo que las altas temperaturas serán caldo de cultivo para que proliferen otro tipo de plagas y enfermedades ligadas a la sobre población de conejos, derivando en una problemática desanidad animal y humana.

"Es el caso de las garrapatas. Las aves migratorias provenientes de África las traen y los conejos se infectan de las mismas en los humedales. A partir de ahí, alojadas en sus orejas, las distribuyen a lolargo y ancho del campo español. Ya ha habido casos de agricultores y senderistas hospitalizaciones por picaduras de las mismas", ha afirmado Pedro Gomáriz.

De esta forma y ante la gravedad de la situación, COAG ha pedido una reunión con el Ministerio de Agricultura y reclama tanto a Gobierno como a las comunidades autónomas que pongan sobre la mesa de "manera urgente medidas contundentes y eficaces" como una campaña de esterilización y eliminación de madrigueras e indemnizaciones para los profesionales agrarios cuyas explotaciones se vean afectadas por la presencia de conejos.