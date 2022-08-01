El mercado automovilístico arranca el segundo semestre con una caída del 12,5%

El segundo semestre del año arrancó para el sector del automóvil con la misma tendencia negativa con la que cerró el primero. Según datos de Anfac, la patronal del sector en España, el mes pasado se matricularon 73.378 unidades, lo que supone un 12,5% menos respecto a julio del año pasado. En total ya son 481.135 los turismos y todoterrenos vendidos en el país este año, un 11% menos respecto a los siete primeros meses de 2021.

Desde Anfac atribuyen esta nueva caída a la incertidumbre económica, a la inflación en los precios de los vehículos y a la crisis de abastecimiento de componentes, que sigue provocando retrasos importantes en las entregas. Estos motivos, que llevan azotando sin piedad al mercado durante todo el año, han llevado, según Félix García, director de comunicación de Anfac, a que “el mes de julio, históricamente un mes fuerte, cierre con una significativa caída porque los usuarios retrasan su adquisición u optan por un vehículo de ocasión”. Según García, el problema es importante porque “hasta el mes de julio se han vendido casi las mismas unidades de turismos de más de 15 años que de vehículos nuevos”.

Por canales, solo las empresas compraron más vehículos en julio respecto al mismo mes del año pasado, concretamente 31.035, un 2,7% más. El canal de particulares volvió a caer, esta vez un 12,1% con 31.330 unidades, confirmando las dudas de los usuarios, mientras el de empresas alquiladoras cedió un 38,9% hasta las 11.013 unidades.

En cuanto a los vehículos comerciales, el pasado mes de julio fueron 11.279 unidades las vendidas, un 17,9% menos, lo que supone agravar la caída del acumulado del año hasta el 33,1% con 68.138 unidades. Por contra, el segmento de los industriales, autobuses y microbuses pudo celebrar el mes pasado una subida del 18,8% con 1.842 unidades, quedando como el único que sube en el acumulado del año, un 9,3% con 14.393 unidades en total.

Más gasolina y menos alternativos

En julio, el 46,4% de los vehículos vendidos eran de gasolina, el porcentaje más alto del año. La gasolina arrebató de nuevo cuota de mercado al diésel, que acumuló el 16,8% de las ventas, y a los coches alternativos -eléctricos, híbridos y de gas-, que cerraron el mes con una cuota del 36,8%, la más baja del año. Este reparto de carburantes provocó una media de emisiones en los vehículos nuevos de 122,4 gramos de CO2 por kilómetro, 0,7 gramos más que en junio.

En cuanto a las marcas y coches más vendidos, Toyota sigue reinando este año en España, cerrando julio como la firma más demanda con 6.446 unidades e incrementando su ventaja en el total del año con 43.634 unidades. Hyundai (5.914) y Kia (5.653) siguieron a la japonesa, mientras Volkswagen, que con 36.738 coches vendidos es la segunda marca más matriculada del año, quedaba fuera del podio de julio con 5.514 unidades. En cuanto a Seat, con 4.023 unidades fue la séptima marca más vendida del mes pasado sin colocar ningún coche en el top 10 mensual.

Este top 10 lo encabezó el Dacia Sandero, que demostró en julio que sigue siendo un superventas alzándose como el coche más vendido con 2.368 unidades y sumando un total de 11.704 para mantenerse como el tercer vehículo más demandado del mercado en 2022. El Opel Corsa (2.132) y el Hyundai Tucson (2.079) cerraron el podio mensual. Pese a no colocar ningún coche en la lista de los más vendidos, el Seat Arona se mantiene como el segundo vehículo más vendido de 2022 con 13.036 unidades.