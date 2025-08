Seat eleva la inversión hasta 1.000 millones con una ofensiva de modelos nuevos

El presidente de Seat, Luca de Meo, ha vuelto a reiterar que la marca mantendrá su sede en Catalunya a pesar del conflicto político. "Seguiremos en Martorell. Nosotros no somos tan arrogantes como para mezclar nuestra actividad con un debate político", ha dicho De Meo, que ha advertido que Seat seguirá en Catalunya mientras el conflicto "no afecte al negocio". De Meo ha hecho estas declaraciones en la presentación de resultados en Madrid por primera vez en la historia de la firma, aunque ya ha anunciado que esta decisión no tiene ninguna connotación política y que la rueda de prensa del año que viene tendrá lugar en el nuevo escaparate en la confluencia de paseo de Gràcia y la Diagonal. "Es más práctico por temas logísticos hacerlo en Madrid pero vamos a ir cambiando el lugar", ha añadido.