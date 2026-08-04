Riomar Ibiza, otra forma de vivir la isla

Ibiza tiene muchas caras. Está la de las grandes discotecas, la de las calas escondidas y también una versión mucho más pausada que cada vez gana más adeptos. Basta alejarse unos kilómetros de los lugares más concurridos para descubrir una isla donde el protagonista vuelve a ser el Mediterráneo. En esa Ibiza se encuentra Riomar Ibiza, a Tribute Portfolio Hotel, un establecimiento que ha encontrado el equilibrio entre descanso, gastronomía y una animada vida social.

Ubicado frente al paseo marítimo de Santa Eulària des Riu, el hotel propone disfrutar de la isla sin prisas. La idea no es llenar el día de actividades, sino elegir cómo vivirlo. Un desayuno mirando al mar, una clase de yoga al aire libre, un baño en la piscina, una comida sin reloj y, al caer la tarde, música en directo mientras la temperatura empieza a bajar.

Ese ambiente relajado es precisamente uno de los rasgos que diferencian al Riomar. No pretende competir con la Ibiza más festiva, sino ofrecer una alternativa para quienes buscan desconectar sin aislarse del ambiente de la isla.

Playa Riomar / Matteo Barro

Uno de los pilares de la temporada es el programa de actividades relacionadas con el bienestar. Varias veces por semana, la terraza Tribe acoge sesiones de yoga al aire libre en colaboración con Born Living Yoga. Son gratuitas para los huéspedes y también pueden disfrutarlas visitantes externos mediante reserva previa, con desayuno incluido. Los clientes alojados en habitaciones Premium y Suites disponen además de esterillas, bloques y bandas elásticas en su habitación para practicar cuando les apetezca.

La oferta se ampliará próximamente con retiros de yoga organizados junto a Born Living Yoga y la firma de cosmética coreana Miin, una iniciativa que encaja con la filosofía del hotel de ofrecer actividades sencillas, sin artificios y conectadas con el entorno.

Otra de las novedades de esta temporada son los baños de hielo desarrollados junto a Lumi Therapy. Cada vez son más habituales en centros especializados y aquí pueden realizarse frente al mar, con la posibilidad de contar con un terapeuta que guía toda la sesión. La experiencia se completa con una carta de bebidas elaboradas junto a Karma Matcha, donde el té verde japonés se convierte en protagonista con diferentes combinaciones pensadas para distintos momentos del día.

Cuando cae la tarde, el hotel cambia de registro. La terraza y el restaurante se convierten en un punto de encuentro tanto para huéspedes como para residentes. Cada jornada tiene su propio ambiente: los lunes suena la guitarra flamenca, los martes llegan las paellas elaboradas en directo, los miércoles la música acústica, los jueves las barbacoas, los viernes las noches cubanas y los sábados el piano pone el broche a la semana. Una programación sencilla, pero suficiente para que siempre ocurra algo.

Comida con el mar de fondo en Riomar / Matteo Barro

La gastronomía acompaña ese mismo planteamiento. Ocean Brasserie apuesta por una cocina mediterránea basada en buenos productos y recetas reconocibles. En la carta conviven tapas para compartir, pescados frescos, carnes a la brasa y algunos platos con un toque más contemporáneo, sin perder de vista la cocina de proximidad.

Quien prefiera una comida más informal puede optar por Pool Deck & The Beach, junto a la piscina y la playa. Ensaladas, poke bowls, tacos, hamburguesas, frituras de pescado o mezze mediterráneos permiten comer sin moverse prácticamente de la hamaca, acompañados de una carta de cócteles clásicos y propuestas de autor.

La ubicación es otro de sus puntos fuertes. Santa Eulària mantiene un ambiente tranquilo durante todo el año y permite acceder fácilmente tanto a pequeñas calas del este de la isla como a algunos de los mercados artesanales más conocidos de Ibiza. También es un buen punto de partida para recorrer el interior o acercarse a la ciudad de Ibiza en apenas veinte minutos.

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Riomar no busca reinventar la isla. Simplemente interpreta una forma de viajar que cada vez tiene más seguidores: disfrutar del destino sin correr, dedicar tiempo a la buena mesa, cuidar el cuerpo y dejar que el Mediterráneo marque el ritmo de las vacaciones. A veces, eso es exactamente lo que uno espera cuando reserva unos días en Ibiza.

Más informaciónHotel Riomar Ibiza: https://www.hotelriomar.comTribute Portfolio Hotels: https://www.tributeportfolio.comMarriott Bonvoy: https://www.marriott.com/marriott-brands/tribute-portfolio.mi