Un viaje de convivencia, reflexión y creación en el corazón del Sahara marroquí

La segunda edición de 'Maktub: Cartas al Desierto' concluyó ayer tras cinco intensas jornadas en el Sahara marroquí, donde un grupo de destacadas personalidades procedentes de ámbitos tan diversos como el periodismo, la literatura, la música, la televisión, el deporte, la empresa y la creación de contenidos vivió una experiencia única basada en la escritura, el encuentro humano y la fuerza transformadora del desierto.

Impulsada por el Máster en Periodismo de Viajes del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y dirigida por el periodista y catedrático Santiago Tejedor, la iniciativa reunió a participantes como el músico y autor Gerard Quintana, las comunicadoras Elsa Anka y María José Suárez, la exgimnasta olímpica Almudena Cid, la actriz Melani Olivares, el terapeuta Eduardo Martínez, el empresario y aventurero Lluis Pont, director del grupo Xaluca, la experta en comunicación Yolanda Llamazares, o el fotógrafo y explorador David Rull, además de emprendedores, especialistas en desarrollo personal, profesionales de la comunicación, escritores, terapeutas y viajeros procedentes de diferentes puntos de España.

Diversidad de experiencias

Durante cinco días, los participantes recorrieron dunas, oasis y aldeas del sur de Marruecos, compartieron talleres de escritura y creatividad, encuentros culturales, observación astronómica, conversaciones alrededor del fuego y diversas actividades orientadas a fomentar la reflexión y el diálogo. “La expedición Maktub es algo más que un viaje. Es un encuentro coral de voces que, desde diferentes profesiones y trayectoria, reflexionan sobre el viaje como herramienta de crecimiento interior y que aportan nuevas forman de mirar y contar el planeta”, apunta Tejedor.

Uno de los momentos más emotivos de la expedición fue la denominada Ceremonia del Fuego, celebrada bajo un cielo repleto de estrellas en pleno desierto. En ella, cada participante escribió una carta destinada a liberar miedos, preocupaciones, heridas o experiencias que deseaba dejar atrás. Los textos fueron entregados a las llamas en una hoguera ceremonial, convirtiendo la escritura en un acto simbólico de transformación y renovación personal.

El proyecto ha contado con el apoyo del Grupo Xaluca, la agencia de seguros especializada en viajes IATI Seguros y la oficina de turismo de Visit Morrocco. Lluis Pont, director del grupo Xaluca considera que Marruecos ofrece una gran cantidad de experiencias que conecta con un universo cultural gastronómico, histórico y humano de un valor incalculable. Por su parte, Alfonso calzado, director de IATI Seguros, cree que “este proyecto es una forma de repensar la filosofía del viaje y sus aportes a nuestra sociedad”.

Producción creativa

La expedición también incluyó la creación de contenidos periodísticos, audiovisuales y fotográficos destinados a diferentes plataformas, medios de comunicación y redes sociales. Gracias a la participación de profesionales de perfiles muy diversos, la experiencia ha generado una amplia producción de reportajes, artículos, entrevistas, vídeos, fotografías y testimonios que continuarán difundiéndose durante los próximos meses.

Más allá de los contenidos generados, los participantes coinciden en destacar el valor humano de la experiencia. “El desierto se convirtió en un espacio de escucha, encuentro y conversación en un tiempo marcado por la velocidad y la hiperconexión. El silencio, las caminatas entre dunas y las largas conversaciones bajo las estrellas propiciaron una convivencia profunda y enriquecedora”, comenta Elsa Anka.

Para Tejedor, director del proyecto, "Maktub ha demostrado que todavía existen espacios capaces de reunir a personas muy diferentes para dialogar, crear y compartir desde la autenticidad. El desierto no solo ha sido un escenario; ha sido un maestro silencioso que nos ha recordado la importancia de detenernos y escuchar".

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La organización valora muy positivamente el desarrollo de esta segunda edición y ya trabaja en nuevas iniciativas inspiradas en la filosofía de Maktub, cuyo nombre proviene de una palabra árabe que significa "estaba escrito".