Cala del Pi estrena El Xalet, sus nuevas suites frente al Mediterráneo

Tres nuevas suites, una piscina con vistas al mar refuerzan su apuesta por el lujo discreto en la Costa Brava.

El Hotel Cala del Pi abre una nueva etapa con la inauguración de El Xalet, un espacio que reúne sus nuevas suites frente al mar y que culmina un proceso de renovación llevado a cabo durante los últimos tres años. Situado entre Platja d’Aro y Calonge, el establecimiento amplía así su oferta con una propuesta más exclusiva y pensada para quienes buscan tranquilidad, privacidad y contacto directo con el Mediterráneo.

Ubicado sobre la cala del Pi y conectado con el Camí de Ronda, el hotel mantiene una de sus grandes ventajas: el acceso directo a una de las calas más atractivas de la Costa Brava.

Hotel Cala del Pi / Cedida

Una casa con vistas al mar

La principal novedad es El Xalet, una antigua vivienda situada sobre el Camí de Ronda que ha sido transformada para albergar tres suites: Serenor, Brisa Marina y Sa Calma. Con superficies de entre 45 y 75 metros cuadrados, todas cuentan con amplias terrazas privadas y vistas panorámicas al Mediterráneo.

La reforma apuesta por espacios luminosos, materiales naturales y una decoración de inspiración mediterránea. El conjunto incluye además diferentes zonas comunes para el descanso y una piscina suspendida sobre el mar con vistas directas a la cala del Pi, uno de los elementos más destacados de esta nueva propuesta.

En este mismo espacio se encuentra Salluna, la coctelería del hotel, concebida para disfrutar de una copa, un aperitivo o una selección de tapas en un ambiente relajado y con el mar como telón de fondo.

Gastronomía y bienestar

La oferta gastronómica tiene como eje el restaurante Almarí, donde el chef ejecutivo Josep Ayats propone una cocina contemporánea basada en el producto local y los sabores tradicionales del Empordà. Los pescados procedentes de la lonja de Palamós son uno de los protagonistas de una carta marcada por la identidad mediterránea.

El apartado de bienestar se concentra en Lacalm, el spa del hotel, que cuenta con circuito de aguas, tratamientos y espacios inspirados en el paisaje de la Costa Brava.

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Con esta renovación, Cala del Pi refuerza su posición como uno de los hoteles boutique de referencia del litoral gerundense, combinando alojamiento, gastronomía y bienestar en un entorno privilegiado.