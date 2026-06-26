Baobab Suites: el resort de lujo de Tenerife donde deporte, spa y gastronomía comparten protagonismo

Baobab Suites / Cedida

En el sur de Tenerife, donde el océano marca el horizonte y el clima parece haber decidido instalarse en una primavera permanente, Baobab Suites pertenece a esta segunda categoría. Con vistas abiertas al Atlántico y una ubicación privilegiada en Costa Adeje, el resort acaba de reforzar una propuesta que entiende el bienestar como una suma de pequeños placeres: moverse, descansar, comer bien y disfrutar del entorno sin prisas.

Incorporado este año a Domes Resorts, uno de los grupos hoteleros lifestyle con mayor crecimiento en Europa, Baobab Suites inicia una nueva etapa sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los alojamientos más singulares del sur de la isla. Su reciente ampliación deportiva, con cuatro pistas de pádel, una cancha de vóley playa, espacios para yoga y Pilates y zonas de power biking, responde a una tendencia cada vez más presente entre los viajeros: aprovechar las vacaciones para cuidarse sin renunciar al placer de estar de vacaciones.

La filosofía se percibe desde la llegada. Lejos de los grandes complejos cerrados sobre sí mismos, la arquitectura del resort parece diseñada para mirar constantemente hacia fuera. Las terrazas escalonadas se adaptan al relieve de la colina, los grandes ventanales dejan entrar la luz atlántica y los espacios abiertos convierten el paisaje en parte de la estancia. Todo transmite una sensación de amplitud y calma que encaja perfectamente con el carácter relajado de la isla.

Sus 125 suites siguen esa misma idea. Más que habitaciones, son espacios pensados para vivir. Desde estudios de 46 metros cuadrados hasta amplias residencias de 177, muchas disponen de cocinas equipadas, grandes zonas de estar, terrazas privadas y, en algunos casos, jacuzzi o piscina propia. Una propuesta especialmente atractiva para familias, grupos de amigos o viajeros que buscan estancias largas con la comodidad de sentirse en casa.

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La apuesta por el bienestar va más allá de la actividad física. En Essentia, el espacio wellness del resort, los tratamientos inspirados en la filosofía Ayurveda ponen el foco tanto en el equilibrio emocional como en el cuidado corporal. Mientras, el club Actívate completa la oferta con entrenamiento personal, programas de rehabilitación deportiva y servicios específicos para ciclistas, incluyendo alquiler de bicicletas y taller de mantenimiento. No es casualidad: Tenerife se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos favoritos de Europa para quienes viajan sobre dos ruedas.

Baobab Suites / Cedida

La gastronomía ocupa también un lugar importante dentro de la experiencia. El día comienza en Bite Buffet, donde los desayunos se sirven sin prisas y con protagonismo para los productos frescos. Más tarde, el BB Lounge Club se convierte en un punto de encuentro para almuerzos ligeros o cócteles al atardecer con vistas a la bahía de Adeje. Y cuando cae la noche, Kar Bon reivindica la tradición canaria de cocinar alrededor del fuego, mientras que Char, liderado por el chef Babacar, explora las posibilidades de la parrilla contemporánea a partir de ingredientes locales y pequeños productores de la isla.

Baobab Suites / Cedida

La experiencia no termina en el hotel. A pocos minutos de la playa y rodeado de algunas de las mejores rutas de senderismo, ciclismo y actividades acuáticas de Tenerife, Baobab Suites mantiene una estrecha conexión con el territorio. El Atlántico, el paisaje volcánico y la vida al aire libre forman parte de una propuesta que invita a descubrir la isla de una forma más pausada y consciente.

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En tiempos en los que viajar ya no significa únicamente cambiar de escenario, sino también cambiar de ritmo, Baobab Suites parece haber encontrado la fórmula. Un lugar donde el lujo no se mide por la ostentación, sino por algo mucho más sencillo: disponer del tiempo y el espacio necesarios para sentirse bien.