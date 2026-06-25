DE LOS SABORES DE LIMA AL CORAZÓN DEL AMAZONAS

Lima ya no es una ciudad de paso. Durante años vivió a la sombra de otros grandes iconos peruanos, pero hoy se ha consolidado como una de las capitales gastronómicas más atractivas del mundo y como la puerta de entrada perfecta a los paisajes más extraordinarios del país.

La mejor manera de entenderla es recorrer sus barrios. Miraflores mira al Pacífico desde un largo malecón suspendido sobre acantilados donde los limeños pasean, hacen deporte o simplemente contemplan la puesta de sol. Muy cerca aparece San Isidro, elegante y residencial, con parques cuidados y algunos de los mejores restaurantes de la ciudad. Barranco aporta la dosis artística. Sus calles coloridas, galerías, murales y antiguas mansiones republicanas han convertido este distrito en el refugio creativo de Lima. Aquí conviven talleres de artistas, cafés de autor y espacios culturales que muestran la cara más contemporánea de Perú.

El cuarto vértice imprescindible es el Centro Histórico. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conserva plazas monumentales, iglesias barrocas y edificios coloniales que recuerdan la importancia de Lima durante el Virreinato español. La Plaza Mayor, la Catedral y el conjunto monumental de San Francisco siguen siendo el corazón histórico de la ciudad.

Plaza Mayor de Lima. Karina Mendoza PROMPERÚ / Cedida

Pero si hay algo que define a Lima es su cocina. La ciudad concentra algunos de los restaurantes más prestigiosos de Latinoamérica y ha convertido la gastronomía en un poderoso reclamo turístico. El ceviche continúa siendo el rey de la mesa, aunque platos como el lomo saltado, la causa limeña o el tiradito explican igualmente la riqueza de una cocina nacida del encuentro entre tradiciones indígenas, españolas, africanas y asiáticas.

Sin embargo, el Perú más sorprendente aguarda mucho más al este.

Desde Iquitos, la mayor ciudad del mundo inaccesible por carretera, parten algunos de los cruceros más exclusivos que navegan el Amazonas peruano. Embarcaciones boutique como Zafiro, Aqua Nera, Aria Amazon o Delfin ofrecen itinerarios de varios días que permiten descubrir la inmensidad de la Amazonía con niveles de confort comparables a los de un hotel de lujo.

La experiencia comienza en el puerto fluvial de Nauta, donde el río parece ya un océano marrón rodeado por una muralla infinita de vegetación. A partir de ahí el tiempo cambia de ritmo. Las jornadas transcurren entre navegaciones silenciosas, excursiones en pequeñas lanchas y encuentros con una naturaleza difícil de encontrar en cualquier otro lugar del planeta.

Amazonas / PIONEROS CINE

Al amanecer, la niebla cubre la superficie del agua mientras empiezan a escucharse los sonidos de la selva. Los guías naturalistas identifican aves, rastros y movimientos apenas perceptibles entre los árboles. Durante las excursiones es habitual observar monos ardilla, monos aulladores, perezosos, iguanas, guacamayos, tucanes y numerosas especies de garzas y martines pescadores.

Los delfines rosados del Amazonas constituyen uno de los grandes momentos del viaje. Considerados casi mágicos por las comunidades locales, emergen de forma inesperada junto a las embarcaciones. También aparecen delfines grises, caimanes, ranas de colores imposibles y una extraordinaria variedad de insectos y reptiles.

Las rutas suelen adentrarse en zonas protegidas como la Reserva Nacional Pacaya Samiria, uno de los mayores santuarios naturales de Sudamérica. Allí crece la impresionante Victoria amazónica, el nenúfar gigante cuyas hojas pueden superar el metro de diámetro.

Más allá de la fauna, el Amazonas ofrece una inmersión cultural. Varias escalas permiten visitar pequeñas comunidades ribereñas donde la vida continúa marcada por los ciclos del río. Casas de madera elevadas sobre pilotes, escuelas flotantes, mercados locales y tradiciones transmitidas durante generaciones muestran una realidad muy distinta a la de las grandes ciudades.

Cuando el sol cae sobre la selva y el río se vuelve dorado, resulta fácil comprender por qué este viaje figura entre las experiencias más exclusivas y memorables de Sudamérica. No se trata únicamente de navegar por el Amazonas. Se trata de adentrarse en uno de los últimos grandes territorios salvajes del planeta.

Cómo llegar

La forma más cómoda de llegar a Perú desde Barcelona es con la nueva ruta directa de LEVEL, la única que conecta ambas ciudades sin escalas. La aerolínea opera tres vuelos semanales entre la capital catalana y Lima, reforzando los vínculos turísticos y culturales entre ambos destinos.

Gracias a esta conexión, los viajeros pueden acceder de manera rápida y sencilla a algunos de los principales atractivos del país, desde la costa del Pacífico hasta los Andes y la Amazonía. Además, la comodidad de un vuelo directo permite aprovechar mejor el tiempo de viaje y comenzar la experiencia peruana desde el primer momento.