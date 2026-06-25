Oberhausen, del humo de las fábricas a motor cultural

Pocas ciudades explican tan bien la historia contemporánea de Alemania como Oberhausen. Situada en el corazón del Ruhr, la mayor región industrial de Europa durante buena parte del siglo XX, nació al ritmo de los altos hornos, las minas de carbón y las fábricas de acero. Hoy es un ejemplo de reconversión urbana y demuestra cómo una ciudad puede reinventarse sin renunciar a su memoria.

Tras un periodo de crecimiento de la mano de la minería y la siderurgia, cuando la crisis industrial golpeó el Ruhr en la segunda mitad del siglo XX, la ciudad emprendió un profundo proceso de transformación que ha convertido antiguas instalaciones fabriles en centros culturales y turísticos.

El símbolo más visible es el Gasómetro, un gigantesco depósito de gas construido en 1929 y convertido hoy en uno de los espacios expositivos más espectaculares del país. Sus muestras de arte, ciencia y fotografía atraen visitantes de toda Alemania y desde su plataforma panorámica se obtiene una vista privilegiada sobre el paisaje industrial del Ruhr.

Instalación fabril reconvertida. / /

Patrimonio industrial

A solo unos pasos se encuentra el Centro, uno de los mayores complejos comerciales y de ocio de Europa, que ayudó a cambiar la imagen de la ciudad en los 90. Sin embargo, el principal atractivo de Oberhausen sigue siendo la posibilidad de recorrer un territorio donde la arqueología industrial forma parte del paisaje cotidiano. Antiguas fábricas, canales, puentes metálicos y viejas infraestructuras ferroviarias narran la historia de una región que alimentó el crecimiento económico alemán durante generaciones.

La ciudad también forma parte de la Ruta del Patrimonio Industrial del Ruhr, un itinerario que conecta algunos de los enclaves más significativos de la revolución industrial. Visitar Oberhausen permite así entender una parte esencial de la Alemania moderna, y de la propia Europa. No responde al imaginario más clásico de castillos románticos ni calles medievales, pero ofrece una lectura distinta y reveladora del país.