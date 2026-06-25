Los mejores puertos del Mediterráneo

El verano invita a descubrir el Mediterráneo en todo su esplendor. Ciudades históricas, playas de ensueño y una gastronomía reconocida en todo el mundo atraen cada año a millones de viajeros. Y navegar sigue siendo una de las mejores formas de recorrer la región.

Costa Cruceros opera itinerarios semanales que conectan algunos de los destinos más atractivos de España, Italia y Francia. Con salida desde Barcelona, las rutas incluyen escalas en Ibiza, Palermo, Roma, Savona y Marsella. Un viaje ideal para descubrir una gran variedad de destinos, siempre con el máximo confort y el mejor entretenimiento a bordo.

Cada viajero busca una forma distinta de descubrir el mundo, por eso, Costa ofrece experiencias personalizadas y exclusivas tanto en tierra como en alta mar: Su amplio catálogo de excursiones (Land Experiences) cuenta con cuatro categorías: See it All, para quienes desean un tour completo de cada destino; Icons, para descubrir más a fondo los imprescindibles y conectar con el carácter y la cultura del lugar; Extraordinary, con propuestas emocionantes fuera del turismo habitual; y Fun for Family, para que familias de todas las edades disfruten juntas de cada escala.

A bordo, las Sea Destinations, exclusivas de Costa Cruceros, convierten el mar en una escala en sí misma, con actividades únicas como un desayuno con vistas a Capri, observación de estrellas desde los puntos más oscuros en mitad del mar, o un aperitivo al atardecer frente al macizo de Les Calanques.

Y en invierno, Canarias

El próximo invierno, el Costa Smeralda debutará en Canarias. El barco estrenará un itinerario de ocho días entre el archipiélago y Madeira, recorriendo algunos de los paisajes más espectaculares del Atlántico. La ruta incluirá escalas en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, además de una parada en Madeira y una estancia nocturna en Santa Cruz de Tenerife, con más tiempo para descubrir la ciudad. Una propuesta diseñada para disfrutar de una primavera eterna en las islas.