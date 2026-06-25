Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaLa GuairaMapa terremoto VenezuelaImágenes terremotoZapateroSánchezFadesVía LácteaMundialIlia TopuriaSeguridad SocialAmazon Prime Day
instagramlinkedin
Vacaciones en alta mar

Los mejores puertos del Mediterráneo

Costa Cruceros propone un verano de navegación por los destinos más atractivos de la costa española, italiana y francesa

Costa Smeralda en navegación.

Costa Smeralda en navegación. / Costa Cruceros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El verano invita a descubrir el Mediterráneo en todo su esplendor. Ciudades históricas, playas de ensueño y una gastronomía reconocida en todo el mundo atraen cada año a millones de viajeros. Y navegar sigue siendo una de las mejores formas de recorrer la región.

Costa Cruceros opera itinerarios semanales que conectan algunos de los destinos más atractivos de España, Italia y Francia. Con salida desde Barcelona, las rutas incluyen escalas en Ibiza, Palermo, Roma, Savona y Marsella. Un viaje ideal para descubrir una gran variedad de destinos, siempre con el máximo confort y el mejor entretenimiento a bordo.

Cada viajero busca una forma distinta de descubrir el mundo, por eso, Costa ofrece experiencias personalizadas y exclusivas tanto en tierra como en alta mar: Su amplio catálogo de excursiones (Land Experiences) cuenta con cuatro categorías: See it All, para quienes desean un tour completo de cada destino; Icons, para descubrir más a fondo los imprescindibles y conectar con el carácter y la cultura del lugar; Extraordinary, con propuestas emocionantes fuera del turismo habitual; y Fun for Family, para que familias de todas las edades disfruten juntas de cada escala.

A bordo, las Sea Destinations, exclusivas de Costa Cruceros, convierten el mar en una escala en sí misma, con actividades únicas como un desayuno con vistas a Capri, observación de estrellas desde los puntos más oscuros en mitad del mar, o un aperitivo al atardecer frente al macizo de Les Calanques.

Y en invierno, Canarias

El próximo invierno, el Costa Smeralda debutará en Canarias. El barco estrenará un itinerario de ocho días entre el archipiélago y Madeira, recorriendo algunos de los paisajes más espectaculares del Atlántico. La ruta incluirá escalas en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, además de una parada en Madeira y una estancia nocturna en Santa Cruz de Tenerife, con más tiempo para descubrir la ciudad. Una propuesta diseñada para disfrutar de una primavera eterna en las islas.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Detenido en un autobús con destino a Rumanía con 139 móviles robados en el Primavera Sound
  2. Tomás Torralbo, mejor nota de la PAU en Barcelona: 'Mi madre también fue la mejor alumna de la selectividad en Rumanía
  3. Miles de personas toman el litoral de Barcelona en una verbena de Sant Joan tórrida
  4. ¿Qué centros comerciales están abiertos mañana 24 de junio, día de Sant Joan, en Barcelona y Catalunya?
  5. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
  6. Dos años de cárcel por robar 8 euros y unas tijeras de podar
  7. Estabilizado el incendio que ha obligado a confinar a los vecinos de Sant Quirze Safaja
  8. Begoña Gómez entrega su pasaporte sin que la Audiencia de Madrid responda a sus quejas por las medidas 'disparatadas y ofensivas' de Peinado

Los mejores puertos del Mediterráneo

Los mejores puertos del Mediterráneo

Directo | Al menos 32 muertos y 700 heridos en los terremotos de Venezuela

Directo | Al menos 32 muertos y 700 heridos en los terremotos de Venezuela

El PSOE se declara "harto de filtraciones" tras hacerse pública la agenda de Zapatero

El PSOE se declara "harto de filtraciones" tras hacerse pública la agenda de Zapatero

"Messi y yo, tengo que tatuarme esa imagen para toda la vida"

"Messi y yo, tengo que tatuarme esa imagen para toda la vida"

Empieza el corte de la L9/10 Nord del metro de Barcelona entre La Sagrera y Onze de Setembre hasta el 6 de septiembre

Empieza el corte de la L9/10 Nord del metro de Barcelona entre La Sagrera y Onze de Setembre hasta el 6 de septiembre

Llega un cambio de tiempo que bajará las temperaturas hasta 8 grados en un día

Llega un cambio de tiempo que bajará las temperaturas hasta 8 grados en un día

Marcelo Bielsa, el Sísifo del fútbol que se debate entre la locura y la obsesión

Marcelo Bielsa, el Sísifo del fútbol que se debate entre la locura y la obsesión

María Galiana se planta ante su jubilación a los 91 años y explica el motivo de seguir trabajando: “¿Por qué lo voy a dejar ahora?”

María Galiana se planta ante su jubilación a los 91 años y explica el motivo de seguir trabajando: “¿Por qué lo voy a dejar ahora?”