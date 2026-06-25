Hesperia Sevilla ofrece un acceso privilegiado a la mejor música

Las noches de junio y julio, el Icónica Santalucía Sevilla Fest transforma la plaza de España de la capital andaluza en un escenario de talla mundial, con conciertos de artistas como Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Moby (7 de julio) o Sting (18 de julio, como cierre). Y Hesperia Hotels & Resorts eleva todavía más la vivencia, permitiendo disfrutar del festival desde una perspectiva más exclusiva y envolvente.

La Experiencia VIP Icónica Santalucía Sevilla Fest by Hesperia ofrece alojamiento en una de las habitaciones del hotel Hesperia Sevilla, así como acceso a una zona VIP exclusiva de capacidad muy limitada, concebida como un espacio con vistas privilegiadas al escenario desde el que celebrar y dejarse llevar por la música por todo lo alto.

La propuesta se completa con beneficios exclusivos como acceso Fast Pass preferente al recinto sin esperas ni colas, con la posibilidad de tomar un vino, cerveza o refresco en la zona lounge antes del concierto. El espectador también dispone de un servicio de hospitalidad en el propio palco, que incluye una copa de bienvenida a la llegada y la posibilidad de disfrutar de un servicio de barra privado que, además de bebida, ofrece opciones gastronómicas premium de pago.

Vestíbulo del Hesperia Sevilla. / /

Cócteles con toque andaluz

Como antesala a cada concierto, los asistentes podrán disfrutar de la propuesta gastronómica y de coctelería de Porta Coeli Lounge Bar, el emblemático lounge bar de Hesperia Sevilla. Allí, podrán disfrutar de un cóctel de bienvenida de cortesía inspirado en el festival y dejarse sorprender por una selección de nuevos cócteles clásicos reinterpretados con un sutil toque andaluz, una propuesta creada para rendir homenaje a la esencia local a través de sabores y aromas inspirados en el sur.

Esta iniciativa refleja la apuesta de Hesperia por una nueva forma de entender la hospitalidad, donde el hotel deja de ser un punto final del viaje para convertirse en parte activa de la experiencia.Gracias a la alianza con el Icónica Santalucía Sevilla Fest, el huésped disfrutará más que nunca de la ciudad, tanto de día como de noche.