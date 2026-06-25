Cúpulas y horizontes mediterráneos

Barcelona tiene la virtud de sorprender tanto a ras de suelo como desde las alturas. Mientras el Passeig de Gràcia mantiene su ritmo frenético, unos metros más arriba la ciudad parece cambiar de registro. Las fachadas modernistas se observan desde otra perspectiva, la Sagrada Família emerge sobre los tejados y el horizonte se abre hasta el mar. Con estas vistas como carta de presentación, La Dolce Vitae inicia una nueva temporada y vuelve a reivindicarse como uno de los grandes balcones urbanos de la capital catalana.

La emblemática terraza del Majestic Hotel & Spa Barcelona estrena imagen y renueva su espíritu justo en un año especialmente simbólico para la ciudad: el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. El resultado es un espacio que mira al Mediterráneo sin perder de vista la arquitectura que ha definido la identidad barcelonesa durante más de un siglo.

El rooftop, convertido desde hace años en uno de los grandes miradores urbanos de la ciudad, presenta una estética más luminosa y relajada. Los tonos claros, los materiales naturales y la vegetación dibujan una atmósfera que recuerda a las villas costeras del Mediterráneo. No se trata solo de contemplar el paisaje, sino de formar parte de él. Entre el cielo y los tejados del Eixample, Barcelona adquiere una escala diferente, más pausada, casi íntima.

La experiencia encuentra continuidad en una propuesta gastronómica diseñada por el chef David Romero, responsable de la oferta culinaria del hotel. La carta apuesta por el producto de proximidad y los sabores mediterráneos en un formato pensado para compartir. Sobre la mesa aparecen referencias al territorio y al mar: croquetas de gamba de Palamós, ceviches de inspiración viajera, tartar de atún rojo Balfegó o lubina mediterránea adobada. Platos concebidos para acompañar conversaciones largas y atardeceres que parecen extenderse sobre el horizonte.

Tacos en la terraza del hotel / Cedida

A medida que cae la tarde, la ciudad se transforma. Las luces comienzan a encenderse, el tráfico pierde protagonismo y la terraza adopta un ritmo propio. La carta de bebidas acompaña ese cambio de escenario con cócteles de autor, reinterpretaciones de clásicos y una cuidada selección de vinos y champagnes. Es el momento en que Barcelona despliega una de sus mejores versiones: la de una ciudad que sabe disfrutar de sus noches sin renunciar a la elegancia.

Pero la gran novedad de esta temporada va más allá de la gastronomía. Coincidiendo con la celebración del Año Gaudí, el Majestic incorpora una experiencia cultural que conecta directamente con el paisaje visible desde la terraza. Bajo el título Gaudí desde las alturas, el hotel organizará visitas guiadas mensuales que permitirán descubrir la obra y las curiosidades del arquitecto mientras se contemplan algunos de sus edificios más emblemáticos. La propuesta convierte el rooftop en un aula abierta sobre la ciudad, un lugar donde patrimonio y experiencia turística se encuentran de forma natural.

Quizá ahí resida la singularidad de La Dolce Vitae. No es únicamente una terraza con vistas ni un restaurante suspendido sobre Barcelona. Es una invitación a detenerse, a observar cómo la ciudad cambia de color a lo largo del día y a recordar que algunos destinos se comprenden mejor cuando se contemplan desde la distancia justa.

Majestic Hotel & Spa Barcelona Passeig de Gracia / Cedida

Un hotel con más de un siglo de historia

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Inaugurado en 1918 y propiedad de la familia Soldevila-Casals desde sus orígenes, el Majestic Hotel & Spa forma parte del paisaje sentimental de Barcelona. Situado en pleno Passeig de Gràcia, ha sido testigo de la evolución de la ciudad y huésped de figuras como Ernest Hemingway o Antonio Machado. Más de cien años después, sigue siendo uno de esos lugares capaces de combinar memoria, hospitalidad y una mirada contemporánea sobre la Ciudad Condal.