ANTALYA, DONDE EL MEDITERRÁNEO SE ENCUENTRA CON LOS DIOSES

Desayunar entre campos de rosas, recorrer una ciudad romana frente al mar y contemplar el Mediterráneo desde la montaña de los dioses en una misma jornada.

A primera hora de la mañana, cuando el sol apenas asoma por detrás de las montañas de Anatolia, comienza la cosecha en los campos de rosas de Isparta. El aire huele a perfume fresco y a tierra húmeda. Las rosas damascenas deben recogerse antes de que el calor altere sus propiedades y, durante unas pocas semanas al año, esta región del interior de Turquía vive entregada a una tradición que se remonta siglos atrás.

Es una imagen inesperada para quien piensa en Antalya únicamente como un destino de playa. Pero precisamente ahí reside el encanto de la Riviera Turca: en su capacidad para enlazar paisajes y experiencias completamente distintas en apenas unas horas de carretera.

Desde los rosales de Isparta hasta las aguas turquesas del Mediterráneo, el viaje atraviesa una geografía donde la historia aparece constantemente. Lo hace de forma monumental en las antiguas ciudades romanas que jalonan la costa, pero también en pequeños detalles cotidianos, en los puertos históricos, en los bazares y en las callejuelas de piedra de Kaleiçi, el casco antiguo de Antalya.

La ciudad se ha convertido en una de las grandes puertas de entrada al Mediterráneo oriental. Su marina histórica, las casas otomanas restauradas y el ambiente relajado de sus terrazas ofrecen una introducción perfecta a una región donde conviven tradición y modernidad. Al caer la tarde, las murallas que durante siglos protegieron la ciudad adquieren tonos dorados mientras los barcos regresan al puerto.

Pero Antalya es también un territorio para explorar. Hacia el este aparecen algunos de los vestigios romanos mejor conservados del Mediterráneo. Hacia el oeste, la carretera serpentea entre montañas y calas hasta llegar a Kemer, una de las zonas más atractivas de la costa turca.

Antalya / Cedida

Allí aguarda Phaselis, una antigua ciudad fundada por comerciantes griegos y posteriormente integrada en el Imperio romano. Sus ruinas emergen entre pinares que descienden hasta el mar. Columnas, ágoras y antiguos almacenes conviven con pequeñas playas donde el agua alcanza una transparencia casi irreal. Pocas veces arqueología y paisaje se integran con tanta naturalidad.

La siguiente parada mira directamente a la mitología. El monte Tahtalı, identificado tradicionalmente con el legendario Monte Olimpo, se eleva más de 2.300 metros sobre el Mediterráneo. Un moderno teleférico permite ascender desde el nivel del mar hasta la cima en apenas unos minutos. Desde arriba, la costa parece infinita. Las montañas Tauro se despliegan hacia el interior mientras el Mediterráneo ocupa todo el horizonte.

De vuelta a la costa, Moonlight Bay resume la esencia contemporánea de Antalya. Aguas tranquilas, beach clubs elegantes, embarcaciones de recreo y una atmósfera relajada que invita a prolongar la jornada hasta el atardecer.

La región se ha especializado en un turismo de alta gama, con resorts de cinco estrellas, spas de referencia internacional y propuestas gastronómicas que combinan cocina turca y mediterránea.

SAGALASSOS, LA CIUDAD PERDIDA DE LAS MONTAÑAS

Hay lugares que justifican por sí solos un viaje. Sagalassos es uno de ellos.

Situada a 1.500 metros de altitud en las estribaciones de los montes Tauro, esta antigua ciudad de Pisidia fue uno de los grandes centros urbanos de Asia Menor durante la época romana. Su ubicación remota la ha mantenido fuera de los circuitos turísticos habituales y eso explica la sensación de descubrimiento que todavía hoy produce.

Las fuentes monumentales siguen vertiendo agua como hace casi dos mil años. El teatro domina un paisaje de montañas infinitas. Las plazas, templos y edificios públicos permiten imaginar la prosperidad de una ciudad que llegó a rivalizar con las grandes urbes de Anatolia.

Lejos de las multitudes turisticas de Éfeso o Pérgamo, Sagalassos ofrece una experiencia casi íntima. Caminar por sus calles es hacerlo entre ruinas perfectamente integradas en la naturaleza, en uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes y menos conocidos del Mediterráneo.

Burdur Sagalassos / Cedida

ISPARTA, EL REINO DE LAS ROSAS

Cada primavera, la provincia de Isparta se transforma en el mayor jardín aromático de Turquía. La rosa damascena, utilizada por algunas de las principales firmas internacionales de perfumería, florece durante pocas semanas entre mayo y junio.

La cosecha comienza antes del amanecer. Los recolectores llenan cestas con miles de pétalos que pocas horas después llegarán a las destilerías tradicionales para convertirse en aceites esenciales y aguas florales.

Participar en la recogida de rosas al amanecer se ha convertido en una de las experiencias más singulares del país. Más allá de los campos perfumados, la visita permite descubrir fábricas artesanales y conocer una actividad que ha definido la identidad económica y cultural de la región durante generaciones.

Un contrapunto perfecto a la costa mediterránea de Antalya y una de las escapadas más sorprendentes del sur de Turquía.

Turkish Airlines, la aerolínea que convirtió Estambul en el centro del mundo Pocas aerolíneas reflejan mejor la nueva geografía de los viajes que Turkish Airlines. Mientras los grandes hubs europeos han mantenido su protagonismo histórico, la compañía turca ha sabido aprovechar la posición estratégica de Estambul para construir una red que hoy conecta más países que ninguna otra aerolínea del mundo. La clave está en Estambul. Entre Europa y Asia, la antigua Constantinopla se ha convertido en uno de los grandes nodos de conexión del siglo XXI. Desde allí, Turkish Airlines opera una red de 358 destinos en más de 130 países, una cifra que la sitúa entre las aerolíneas con mayor alcance internacional del mundo. España ocupa un lugar relevante en esta estrategia. Actualmente la compañía vuela desde Barcelona, Madrid, Bilbao, Málaga, València y Sevilla, esta última incorporada recientemente para reforzar la conectividad entre Andalucía y el hub turco. La red española suma decenas de frecuencias semanales y permite enlazar con Asia, África, Oriente Medio o el continente americano con una única escala. El crecimiento no se limita a las rutas. Turkish Airlines vive una profunda renovación de flota y ya opera más de 550 aviones, con planes para seguir incorporando Airbus A350, Boeing 787 Dreamliner y nuevos A321neo en los próximos años. La compañía aspira a situarse entre las mayores aerolíneas del planeta por capacidad y número de aeronaves. Pero los números explican solo una parte de su éxito. La experiencia de viaje sigue siendo uno de sus principales argumentos. En 2025 volvió a ser reconocida por Skytrax como mejor aerolínea de Europa, un galardón que premia tanto el servicio a bordo como la calidad de sus cabinas premium y su propuesta gastronómica. Quizá por eso Turkish Airlines se ha convertido en algo más que una compañía aérea. Es la puerta de entrada a un modelo de viaje donde las escalas dejan de ser una molestia para convertirse en una oportunidad. Incluso existe la posibilidad de detenerse unos días en Estambul antes de continuar rumbo a Tokio, Maldivas o Seychelles. En tiempos de vuelos cada vez más impersonales, esa capacidad para transformar una conexión en una experiencia sigue siendo, probablemente, su mejor activo.