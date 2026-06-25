Alp Hotel Masella: Vacaciones con servicios de altura en el corazón de los Pirineos
Disfruta de las maravillosas vistas de La Cerdanya y aprovecha los servicios que ofrece las instalaciones del Alp Hotel Masella para crear recuerdos imborrables junto a tu familia y amigos.
Alp Hotel Masella está situado en La Cerdanya, en el mismo corazón de los Pirineos, a pie de pistas de la estación de esquí de Masella, muy cerca de Puigcerdà, Francia y Andorra. Este es el alojamiento de vacaciones perfecto para parejas y familias con niños, tanto en verano como en invierno.
El hotel, que dispone también de apartamentos turísticos, ofrece una gran variedad de opciones de entretenimiento y está dotado de los mejores servicios: cafetería, restaurante, piscina, discoteca, salas de lectura, juegos y televisión donde poder relajarse después de una intensa jornada de actividades al aire libre. Además, el equipo de entretenimiento del hotel organiza actividades diarias.
Alp Hotel Masella***
Avinguda de Josep Maria Bosch Aymerich, s/n,
17538 Alp, Girona
Tel. +34 972144201
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