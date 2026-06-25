Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CazaCalorUDEFCaravana TourSánchezMadridRocío JuradoVía LácteaMundialAmazon Prime Day
instagramlinkedin
Escapada

Alp Hotel Masella: Vacaciones con servicios de altura en el corazón de los Pirineos

Disfruta de las maravillosas vistas de La Cerdanya y aprovecha los servicios que ofrece las instalaciones del Alp Hotel Masella para crear recuerdos imborrables junto a tu familia y amigos.

Alp Hotel La Masella***

Alp Hotel La Masella*** / R

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Alp Hotel Masella está situado en La Cerdanya, en el mismo corazón de los Pirineos, a pie de pistas de la estación de esquí de Masella, muy cerca de Puigcerdà, Francia y Andorra. Este es el alojamiento de vacaciones perfecto para parejas y familias con niños, tanto en verano como en invierno.

El hotel, que dispone también de apartamentos turísticos, ofrece una gran variedad de opciones de entretenimiento y está dotado de los mejores servicios: cafetería, restaurante, piscina, discoteca, salas de lectura, juegos y televisión donde poder relajarse después de una intensa jornada de actividades al aire libre. Además, el equipo de entretenimiento del hotel organiza actividades diarias.

Alp Hotel Masella***

Avinguda de Josep Maria Bosch Aymerich, s/n,

17538 Alp, Girona

www.alphotelmasella.com

www.apartamentsmasella.com

Tel. +34 972144201

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Detenido en un autobús con destino a Rumanía con 139 móviles robados en el Primavera Sound
  2. El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
  3. Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
  4. El renovado Casa Leopoldo no resiste en el Raval de Barcelona: cerrará el próximo domingo
  5. Laura Tallada, la mejor nota de Selectividad de Catalunya, con un 9,90: 'Hay mucho trabajo detrás; se trata de ser constante
  6. Tomás Torralbo, mejor nota de la PAU en Barcelona: 'Mi madre también fue la mejor alumna de la selectividad en Rumanía
  7. Miles de personas toman el litoral de Barcelona en una verbena de Sant Joan tórrida
  8. Joan Torrecillas, mejor nota de la selectividad en Barcelona: 'Tras el esfuerzo, ya estoy de lleno en el gran verano de mi vida

Alp Hotel Masella: Vacaciones con servicios de altura en el corazón de los Pirineos

Alp Hotel Masella: Vacaciones con servicios de altura en el corazón de los Pirineos

El TSJ de Asturias confirma la condena a 9 años de cárcel al ganadero que intentó matar a su cuñado con una motosierra

El TSJ de Asturias confirma la condena a 9 años de cárcel al ganadero que intentó matar a su cuñado con una motosierra

Dos terremotos de magnitud sacuden a Venezuela provocando víctimas fatales y daños materiales

Dos terremotos de magnitud sacuden a Venezuela provocando víctimas fatales y daños materiales

'Vint anys de silenci', de Francesca Coll: justicia literaria

'Vint anys de silenci', de Francesca Coll: justicia literaria

Las familias españolas adelantan el inicio de las clases particulares a primaria: el gasto sube un 56%

Las familias españolas adelantan el inicio de las clases particulares a primaria: el gasto sube un 56%

Las academias convierten el verano en una oportunidad para mejorar notas: "Los resultados siempre son muy buenos"

Las academias convierten el verano en una oportunidad para mejorar notas: "Los resultados siempre son muy buenos"

Apúntate a la GRAVITEO SKATE RACE, la gran carrera de velocidad del Circuit de Barcelona-Catalunya

Apúntate a la GRAVITEO SKATE RACE, la gran carrera de velocidad del Circuit de Barcelona-Catalunya

Business class: lujo entre las nubes

Business class: lujo entre las nubes