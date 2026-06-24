Business class: lujo entre las nubes

Tu viaje se convierte en una experiencia única desde el momento en que tomas asiento en la Business class de Turkish Airlines. La excelencia en servicios a bordo, desde la bebida de bienvenida hasta los asientos exclusivos con función de masaje, que se convierten en camas full-flat de 193 centímetros, hacen que volar con esta aerolínea sea otro nivel. Su exquisita gastronomía y los kits de productos de lujo que componen los amenities para maximizar tu bienestar a bordo, firmados por Lanvin, entre otros aspectos, acaban de configurar esta experiencia inolvidable.

La clase Business también ofrece un innovador sistema de entretenimiento a bordo, con películas de estreno en diferentes idiomas, un amplio surtido de audiolibros y una gran variedad de álbumes de música y canales en directo, gracias a lo cual Turkish Airlines fue galardonada por segundo año consecutivo en 2024 con el premio al ‘Mejor Servicio de Entretenimiento en Europa’ por APEX en los Best in Airline Awards. Además, en los premios Skytrax 2024 y 2025, fue reconocida como la «Mejor aerolínea de Europa», reafirmando su liderazgo en la industria aérea.

Turkish Airlines / Turkish Airlines

Más destinos que nadie

Turkish Airlines es la aerolínea que vuela a más países, conectando 358 destinos a nivel mundial a través de su hub en Estambul como punto de conexión clave con el resto del mundo. En España, opera desde seis ciudades: Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, València y, finalmente, Sevilla, de reciente incorporación a su oferta, contribuyendo así a fortalecer los lazos culturales y a ofrecer una experiencia de viaje única. Su visión de llevar la experiencia del viajero a otro nivel se refleja en su continua inversión en tecnología y calidad, siempre a la vanguardia de la industria.

Lo que une a estos destinos tan diversos es la capacidad de Turkish Airlines para conectar a los viajeros a través de su centro de operaciones de primer nivel en Estambul. Así, este punto de unión entre tres continentes, Europa, Asia y África, se consolida, gracias a Turkish Airlines, por su ubicación estratégica, como centro de operaciones de la aerolínea y como punto de encuentro clave del turismo, la cultura y los negocios de todo el mundo, lo que le permite ofrecer una gran variedad de conexiones con una sola escala entre casi cualquier ciudad del planeta.

Stopover

El programa Stopover in Istanbul ofrece a los pasajeros la posibilidad de aprovechar su conexión en Estambul para conocer la ciudad. Si la escala en el aeropuerto de Estambul dura al menos 20 horas, se puede solicitar este beneficio y disfrutar de alojamiento gratuito en hoteles asociados. Con este programa, los pasajeros en Clase Economy tienen derecho a una noche en un hotel de 4 estrellas, mientras que los de Clase Business pueden alojarse dos noches en hoteles de 5 estrellas o boutique, sin costo. Durante la estancia, tienes la oportunidad de descubrir el patrimonio histórico y cultural de Estambul y disfrutar de actividades propias de la ciudad.

La aerolínea ofrece menús gourmet / Turkish Airlines

Gastronomía

La aerolínea destaca también por su alta gastronomía, ofreciendo a sus pasajeros menús gourmet creados por chefs a bordo que combinan lo mejor de la cocina turca e internacional. Gracias a esta dedicación, la aerolínea ha sido galardonada con numerosos premios como los Skytrax 2025 por Mejor Clase Business del Mundo en Catering a Bordo, Mejor Clase Business de Europa, Mejor Clase Business del Sur de Europa y Mejor Clase Business de Europa en Catering a Bordo» entre otros.

La sala Estambul / Turkish Airlines

Bussiness Lounge

Los pasajeros de clase Business que salen del Aeropuerto Internacional de Estambul tienen acceso a la moderna y espaciosa Sala Estambul, un espacio de 6000 metros cuadrados que refleja el rico patrimonio cultural de Turquía, decorado con pórticos, un elemento fascinante de la arquitectura otomana y selyúcida. El lounge VIP tiene capacidad para mil personas, las cuales podrán disfrutar de numerosas actividades de entretenimiento además de una gastronomía de primer nivel.