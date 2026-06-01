El regreso de un icono: así vuelve el Don Carlos Marbella a conquistar la Costa del Sol

Hay hoteles que nacen para alojar viajeros y otros que, sencillamente, acaban definiendo un destino. Durante décadas, el mítico Don Carlos Marbella perteneció a esa segunda categoría: un refugio hedonista donde la Marbella más sofisticada encontraba el equilibrio perfecto entre glamour relajado, jardines tropicales y preciosos atardeceres frente al Mediterráneo. Y ahora, tras una profunda renovación, el legendario establecimiento volvió a abrir sus puertas dispuesto a recuperar su trono en la Costa del Sol. Y este verano 2026 viene, además, cargado de novedades.

Un clásico marbellí con nueva energía

Ubicado frente a una de las mejores playas de Marbella, el Don Carlos sigue teniendo algo de aquel hotel dorado que convirtió Elviria en una dirección imprescindible desde finales de los sesenta, pero también entiende perfectamente qué busca hoy el viajero contemporáneo: calma, diseño, gastronomía y bienestar.

La reforma ha sabido entender precisamente eso. El hotel no reniega de su historia; la refina. Los espacios comunes respiran ahora una elegancia relajada, donde predominan los materiales naturales, las texturas suaves y una paleta cromática inspirada directamente en el paisaje andaluz. Por otro lado las 284 habitaciones y suites, así como las 24 residences han sido completamente reinterpretadas bajo una estética serena y muy luminosa en la que no faltan los grandes ventanales y las terrazas abiertas al exterior. Muchas de ellas miran directamente al mar, aunque no hay que olvidar que, uno de los mayores lujos del Don Carlos, es esa convivencia constante con la vegetación capaz de generar una sensación única de oasis privado.

Deporte, salud y cuidado personal.

Hablar del Don Carlos implica inevitablemente hablar de su relación con el bienestar. Prueba de ello es el espectacular Rafa Nadal Tennis Center, que se ubica en medio de sus 20.000 metros cuadrados de jardines tropicales. El complejo, que sigue la metodología de la Rafa Nadal Academy, cuenta con siete pistas de tierra batida y dos de pádel, con vistas privilegiadas al Mediterráneo. Una propuesta muy ambiciosa que ayuda a consolidar la reputación internacional de Marbella como destino deportivo de lujo junto al mar.

Hotel Don Carlos Marbella, Rafa Nadal Tennis Center Main Court / Michelle Chaplow

Pero el Don Carlos también apuesta por la desconexión con un increíble spa, dotado de amplias zonas wellness, que ha sido concebido como una prolongación natural del entorno. Aquí no faltan los tratamientos relajantes, los circuitos de agua y espacios pensados para relajarse y dejarse llevar. También las piscinas exteriores, entre las que destaca el oasis relajado que conforma el beach club, Lucía Marbella, funcionan como auténticos refugios ideados para el relax, entre vegetación exuberante y rincones con mucho encanto, donde el tiempo parece ir un poco más despacio.

Manero Marbella, la nueva joya gastronómica de la temporada

La nueva etapa del hotel también ha puesto el foco en la gastronomía, y ahí cobra especial protagonismo Manero. Si bien en marzo ya abrió La Terrace con su Campari Bar - ubicado en el agradable patio central de aire andaluz, en pleno corazón del hotel - ahora amplía su oferta con las aperturas de dos nuevos conceptos, Bar Manero y Bistró Manero. Dos espacios entendidos como parte fundamental de la experiencia que viven los huéspedes del Don Carlos, pero también de aquellos que quieran venir a probar sus excelentes propuestas. Aquí la cocina mira claramente al Mediterráneo, pero incorpora técnicas contemporáneas y producto local con bastante inteligencia.

Por un lado, Bar Manero, apuesta por las tapas clásicas de la casa, pero en su versión Marbella. Un espacio gastronómico que cuenta con Caviar Bar, barra, coctelería premium y por supuesto el ambiente festivo y desenfadado que caracteriza al sello Manero. Aquí no faltan el caviar, los ibéricos, las conservas de la casa, los bocatas clásicos con un toque diferente y especial como el pepito de ternera, el de calamares o el bikini Manero y, por supuesto la paella mediterránea de la casa, un plato que ya se ha convertido en todo un referente de la cocina de este grupo abanderado del lujo gastronómico.

Manero Restaurante / PEPE BOTELLA

Aunque el verdadero plato fuerte llega con aires afrancesados y guiños a la cocina italiana. Un mix perfecto para disfrutar de una experiencia foodie inolvidable con vistas al Mediterráneo. Así, Bistró Manero se convierte en la joya de la corona dentro de este proyecto de alta restauración con visión internacional. En su carta se pueden encontrar propuestas como los raviolis de colita de cigala con salsa de cava, la milanesa Manero, o el Wellington de merluza. ¡Para chuparse los dedos!

La Marbella que nunca pasa de moda

Quizá lo más interesante del Don Carlos sea que recupera una idea de Marbella que parecía algo olvidada. Porque, pese a todas las transformaciones que ha vivido la ciudad en las últimas décadas, sigue existiendo una Costa del Sol elegante, pausada y enormemente atractiva que encuentra en hoteles como este su mejor expresión.

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El nuevo Don Carlos Marbella no intenta parecer otro hotel internacional más. Recupera precisamente aquello que lo convirtió en leyenda, gracias a esa capacidad para hacer que el Mediterráneo se sienta cercano, sofisticado y absolutamente irresistible.