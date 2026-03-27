Más allá del Valle de los Reyes

Las necrópolis de la montaña tebana sorprenden y despiertan admiración entre quienes se aventuran a descubrirlas.

La Tebas eterna

La actual ciudad de Luxor reposa sobre las ruinas de la antigua Tebas y sus fabulosos templos: el gran complejo de Karnak, con sus salas y bosques de columnas, y el templo de Luxor, con sus obeliscos y extensos patios.

Tebas prosperó en la orilla oriental del Nilo y durante cinco siglos fue la capital del Egipto faraónico, extendiendo por todo el país su influencia política, religiosa y artística, haciendo honor a su nombre en egipcio: La Poderosa.

Frente a la ciudad, en la orilla occidental del Nilo, el alter ego de la urbe se extendió como un reflejo en el Más Allá. Allí crecieron auténticas ciudades para la eternidad, donde reyes y reinas, nobles, príncipes e incluso artesanos fueron enterrados en el subsuelo tebano.

Nefertari / David Rull

El Valle de los Reyes

En el pequeño valle escondido en la ladera norte de la montaña tebana —coronado por la cima sagrada en forma de pirámide, el Qurn— se enterraron la mayoría de los faraones del Reino Nuevo.

Actualmente, la entrada general incluye la visita a tres hipogeos, en su mayoría de época ramésida. Sin embargo, hay tres tumbas imprescindibles que requieren entrada adicional:

Ramsés V y Ramsés VI (KV9), con una de las decoraciones más exuberantes.

Tutankamón (KV62), de enorme valor histórico, hallada intacta con la momia del joven faraón.

Seti I (KV17), la más espectacular de toda la necrópolis, una auténtica sinfonía de belleza.

La tumba de Seti I es la más espectacular del Valle de los Reyes

El Valle de las Reinas

El nombre de este pequeño valle puede inducir a error, ya que además de reinas también alberga las tumbas de príncipes y princesas.

La visita general incluye tres tumbas de príncipes decoradas con escenas del Libro de los Muertos:

Khaemwaset (QV44), Amunherkhepshef (QV55) y Setherkhepshef (QV43).

La gran joya es la tumba de Nefertari (QV66), esposa de Ramsés II. Su interior, de colores intensos y extraordinaria belleza, es uno de los espacios más impresionantes del antiguo Egipto. Actualmente permanece cerrada por conservación, tras los trabajos realizados por el Getty Institute.

Frente a Luxor, en la orilla occidental del Nilo, no solo fueron enterrados los faraones, sino también nobles, príncipes y artesanos

Tumba de Ramose / David Rull

Deir el Medina: los artesanos del Más Allá

Los artesanos que construyeron las tumbas reales vivieron durante siglos en el poblado de Deir el Medina. Allí también excavaron sus propias tumbas, sorprendentemente ricas en decoración.

Entre las más destacadas:

Sennedjem (TT1), la más famosa, con escenas del Libro de los Muertos.

Inherkhau (TT359), con colores excepcionalmente conservados y escenas cosmogónicas.

Pashedu (TT3), con delicadas representaciones del difunto ante las divinidades.

Estas tumbas reflejan tanto la habilidad técnica como la creatividad de sus constructores, ofreciendo un testimonio único de su vida y creencias.

El Valle de los Nobles

Altos funcionarios, visires y dignatarios del Reino Nuevo fueron enterrados en esta necrópolis, cuyas tumbas destacan por su refinamiento y variedad temática.

Entre las más relevantes:

Nakht (TT52), con escenas agrícolas llenas de vida.

Menna (TT69), con exquisitas representaciones rituales.

Ramose (TT55), clave para entender la transición artística entre Amenhotep III y Akhenaton.

Los sepulcros de visires y altos funcionarios destacan por su refinamiento artístico

Por tierra y por aire

Explorar la necrópolis tebana ya es una experiencia inolvidable, pero contemplarla desde el aire eleva el viaje a otro nivel.

Un paseo en globo aerostático al amanecer permite observar cómo la luz baña los templos y la montaña sagrada, revelando un paisaje milenario de belleza absoluta.

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