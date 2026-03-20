Singapore Airlines marca la diferencia

Singapore Airlines se posiciona como una de las mejores opciones para viajar al Sudeste Asiático y a Australia, así como a buena parte del norte de Asia. No solo destaca por la eficiencia de sus rutas y la alta calidad de su producto y servicio, sino también por la posibilidad de realizar una escala de varios días en Singapur. Un pequeño pero fascinante país, punto de encuentro de diversas culturas.

Desde Barcelona, la compañía ofrece cinco vuelos regulares a la semana a Singapur, dos de ellos directos. El vuelo de largo recorrido, de 13 horas de duración, permite descansar durante todo el trayecto sin interrupciones y disfrutar de su galardonado servicio a bordo, así como de su sistema de entretenimiento KrisWorld. También ofrece wifi ilimitado y gratuito para todos los pasajeros.

A partir del 1 de julio y hasta el 3 de septiembre, los vuelos directos desde Barcelona a Singapur aumentarán de dos a cinco servicios semanales. Su aeropuerto, Changi, conocido como la puerta de entrada al Sudeste Asiático, es uno de los mejores del mundo y ofrece rápidas conexiones.

Atención personalizada a bordo de los aviones de Singapore Airlines / Cedida

La mejor conectividad

Desde Singapur, el pasajero se encuentra a tan solo entre dos y seis horas de vuelo de los destinos más destacados del Sudeste Asiático. Además, la extensa red de rutas de Singapore Airlines en Asia permite diseñar itinerarios más flexibles, evitando la necesidad de iniciar y finalizar el viaje en el mismo punto. Algunos de los destinos destacan no solo por su atractivo turístico, sino también por la facilidad para llegar a ellos. Por ejemplo, Bangkok, famosa por sus templos, su vibrante ambiente y su excelente comida callejera, se encuentra a menos de dos horas y media de vuelo. Es prácticamente lo mismo que se tarda hasta Bali, la isla por antonomasia de toda la región: espiritualidad, paisajes increíbles de arrozales y volcanes.

Hasta Kuala Lumpur, en Indonesia, hay apenas una hora de vuelo, mientras que hasta Hanoi, la excitante ciudad del norte vietnamita, está a menos de tres horas y media. Y en solo dos horas se puede llegar de Singapur hasta Siem Reap, en Camboya, para explorar el que quizás sea el yacimiento arqueológico más importante del continente: los templos de Angkor. Si se prefiere playa, se puede llegar en menos de cuatro horas hasta Manila, para luego desplazarte hasta alguna de las decenas de islas de las Filipinas.

El templo de Angkor Wat, sn Siam Riem (Camboya). / Cedida

La ciudad-estado es también el mejor punto de partida a países de su entorno: en menos de cuatro horas se puede llegar a Hong Kong y disfrutar del fascinante contraste entre la modernidad más avanzada y las tradiciones chinas más arraigadas.

Por otro lado, Singapore Airlines es la aerolínea no australiana con más vuelos al continente austral, lo que la convierte en una de las opciones más convenientes, al ofrecer múltiples conexiones diarias a una red de destinos más que extensa. Y es que desde Singapur y con un vuelo más de entre cuatro y ocho horas se puede llegar a ciudades como Darwin, Perth, Melbourne o Sídney.

Descubrir Singapur

Singapur no es solo un lugar de enlace: es la parada perfecta para pasar de tres a cinco días y visitar una de las ciudades más vibrantes del continente: desde los Jardines de la Bahía hasta el bullicioso Chinatown, Singapur combina lujo moderno, naturaleza y una rica historia cultural. Los viajeros pueden disfrutar de las impresionantes vistas de la bahía desde la terraza del piso 57 del hotel Marina Bay Sands o desde algunas de las coctelerías situadas en la última planta de sus rascacielos; explorar los templos o recorrer los cautivadores mercados callejeros de Little India.

Vista del distrito financiero de Singapur. / Cedida

La mejor tripulación

Singapore Airlines significa hospitalidad, modernidad y excelencia en el servicio y estos valores se canalizan a través de su tripulación. Gracias a sus 15 semanas de formación, una de las más extensas, y a la atención personalizada que brindan a los pasajeros, la tripulación de Singapore Airlines ha sido reconocida durante varios años por 'Skytrax' como la Mejor Tripulación de Cabina del Mundo, incluyendo el galardón recibido en el año 2025.