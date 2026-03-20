Inmersión en el mundo volcánico en La Garrotxa

Una de las propuestas favoritas para Semana Santa es el Espai Cràter, el centro de referencia en volcanes en Cataluña, un equipamiento de divulgación científica que invita a descubrir el fascinante mundo de los volcanes y entender cómo la Tierra se transforma, se mueve y crea paisajes únicos. Visitar el Espai Cràter es mucho más que entrar en un museo: es una puerta de entrada al relato geológico y humano de la Garrotxa. Un espacio donde el viaje comienza antes incluso de poner el primer pie en los senderos del parque natural.

Una de las propuestas favoritas para Semana Santa es el Espai Cràter. / D.R.

Una experiencia inolvidable

El Espai Cràter se inauguró en el 2022, un proyecto del Ayuntamiento de Olot, que hasta el momento ya lo han visitado más de 180.000 personas. Situado en pleno centro de Olot, en el corazón del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, ofrece una experiencia que comienza literalmente dentro de un volcán: en el interior del Puig del Roser. A partir de aquí, el recorrido combina audiovisuales, videomapajes, juegos interactivos, maquetas y elementos táctiles, que ayudan a descubrir cómo se forman los volcanes, por qué entran en erupción y cómo han moldeado el paisaje.

El Cráter 360, la última novedad de la exposición, es una experiencia inmersiva que permite viajar por cuatro volcanes sorprendentes, desde submarinos hasta extraplanetarios. Y con las gafas de realidad virtual, los visitantes pueden explorar varios lugares volcánicos de la Garrotxa. Y, las múltiples actividades que ofrece o los talleres familiares son propuestas pensadas para aprender, experimentar y gozar de la ciencia.

Noticias relacionadas

Viajar por cuatro volcanes sorprendentes con las gafas de realidad virtual que permiten explorar varios lugares volcánicos de la Garrotxa.

Descubrir la comarca

A pocos minutos a pie se encuentra el volcán del Montsacopa, con un itinerario fácil que permite subir hasta el cráter y disfrutar de una panorámica privilegiada de la ciudad. A partir de aquí, se abren infinitas posibilidades: bosques que en primavera estallan de verde, caminos entre coladas de lava solidificada, pueblos con encanto y una gastronomía que invita a alargar su estancia. Descubre más en: www.espaicrater.cat