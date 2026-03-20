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Turismo gastronómico

FITUR premia al arroz de Castelldefels

La ciudad logra además el distintivo Saborea España, el galardón al estand sostenible y la Q de calidad en sus playas

Arroz tradicional de Castelldefels, una muestra de la gastronomía local que forma parte de la identidad de la ciudad.

Arroz tradicional de Castelldefels, una muestra de la gastronomía local que forma parte de la identidad de la ciudad.

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La Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, ha otorgado al arroz de Castelldefels el Premio al Turismo Activo en categoría nacional. El galardón valora el arroz más allá de lo culinario, y lo reconoce como parte de una experiencia turística coherente y diferenciadora que conecta a los comensales con el territorio y con su identidad local, mostrando la esencia mediterránea de la ciudad en el plano internacional.

Castelldefels recogió además el distintivo que la acredita como Destino para la promoción del turismo gastronómico Saborea España, entregado por la entidad homónima. Con su incorporación a la organización el pasado mes de diciembre, la ciudad se convierte en el 25º miembro de esta red, cuyo objetivo es impulsar la gastronomía como motor de desarrollo territorial y económico.

La delegación casteldefelense obtuvo también el VII Premio al Estand Sostenible, que distingue el diseño, la funcionalidad y el compromiso ambiental de los espacios expositivos empleados en la feria. El estand de Castelldefels destacó con su propuesta, basada en un chiringuito de playa. No solo sirvió como muestra artística, sino que se reutilizaron materiales de un quiosco real para construir la tarima y parte de la estructura del espacio.

Y el pasado 22 de enero se celebró en el Palacio de Cibeles la Gala de la Noche Q, enmarcada también en la agenda de FITUR. Allí el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), organismo encargado de gestionar la concesión del distintivo de la Q de calidad turística, hizo entrega de este reconocimiento a las ciudades que han renovado la certificación, entre ellas Castelldefels, acreditando el cumplimiento de exigentes requisitos en equipamientos de uso público y en la prestación de servicios.

La delegación casteldefelense en el estand de la ciudad en FITUR.

La delegación casteldefelense en el estand de la ciudad en FITUR. / Ajuntament de Castelldefels

Calidad turística reconocida

Entre las actividades desarrolladas por la delegación durante la feria destaca "Castelldefels meets Coimbra", un acto de hermanamiento entre ciudades en el que se pudieron degustar productos locales de ambos destinos y se celebró la colaboración entre localidades como vía para un desarrollo compartido.

Y durante esta misma jornada, se anunció la celebración de la primera edición de "Food Capitals Summit", un encuentro internacional que reunirá el próximo mes de mayo en Castelldefels a representantes de diversas capitales culinarias del mundo con el objetivo de reforzar el papel de la gastronomía como motor de desarrollo y proyección global.

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