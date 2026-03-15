Hong Kong: Un viaje de 360 grados a través de sus fogones

La gastronomía no es un simple trámite; es el lenguaje con el que la ciudad comunica su historia, su geografía y su inagotable energía cosmopolita. Para navegar por esta inmensidad de opciones, lo mejor es explorar los contrastes de la ciudad, de forma que cada boca cuente una parte del relato de la ciudad.

Imprescindibles en la mesa: Un recorrido por los sabores de la ciudad

La verdadera identidad de Hong Kong se descubre a través de bocados que han resistido el paso del tiempo. Ninguna visita está completa sin sumergirse en el ritual del dim sum, donde los ha gao de gambas y los siu mai de cerdo demuestran una maestría técnica que roza lo escultórico. Esta precisión se traslada también al emblemático ganso asado, cuya piel crujiente y caramelizada es el resultado de un marinado ancestral que define la alta cocina cantonesa. En las calles más tradicionales, el aroma de los wonton noodles recién hechos se mezcla con los cha chaan teng, cafeterías donde nació la fusión entre Oriente y Occidente. Allí, el famoso “pineapple bun” (“bollo de piña” que debe su nombre a su forma de cáscara de piña pero no contiene fruta) —crujiente por fuera y tierno por dentro— sigue siendo el acompañamiento predilecto para media tarde.

Delicias locales / Hong Kong Tourism Board

El brillo de las estrellas: La constelación Michelin

Si el pulso de la ciudad se siente en sus mercados, su sofisticación se mide en sus cocinas de alta alcurnia. Según la última actualización de la Guía Michelin, Hong Kong atesora una impresionante colección de 74 restaurantes con estrella, una de las densidades de talento culinario más altas del mundo.

Esta distinción no solo premia los manteles de hilo y las vistas al skyline; es un reconocimiento a la disciplina técnica y a la calidad extrema del producto. Aquí, el comensal puede transitar desde templos de la cocina cantonesa contemporánea, donde el dim sum se eleva a la categoría de joya, hasta propuestas internacionales que han encontrado en este puerto franco el escenario ideal para experimentar. Cada una de estas 48 paradas obligatorias es un testimonio de por qué Hong Kong sigue siendo el faro gastronómico de Asia.

Guía Taste Hong Kong: El alma en la calle

Para quienes prefieren dejarse llevar por el instinto y el aroma del wok, la plataforma Taste Hong Kong ofrece el mapa definitivo para explorar la autenticidad del sabor local, especialmente a través de sus barrios más emblemáticos. En Sham Shui Po, el corazón humilde y vibrante de la región, la comida callejera es una religión. Es el lugar perfecto para probar los fideos de carro o los bollos de arroz al vapor en locales que han alimentado a generaciones.

Por otro lado, la zona de Yau Tsim Mong despliega un festín sensorial inagotable. En los mercados de Mong Kok y el mercado nocturno de Temple Street en Jordan, el visitante descubre que la esencia de la ciudad puede residir en esos pequeños puestos (los dai pai dongs) donde el humo y el bullicio forman parte del menú. Es en este equilibrio entre el lujo de las estrellas Michelin y la honestidad de un cuenco de sopa en la acera donde Hong Kong revela su verdadero rostro.

Dim Sums / Calvin Sit

Coctelería de vanguardia: El epicentro de la mezcla mundial

La efervescencia de Hong Kong no se detiene al caer el sol; se transforma en cristal y hielo. Se ha consolidado como el gran referente de la mixología global, una afirmación que queda respaldada por la prestigiosa lista The World’s 50 Best Bars 2025. En lo más alto del podio brilla Bar Leone, que ha cautivado al mundo con su filosofía cocktail popolari, donde la sencillez italiana y la elegancia se dan la mano.

No es el único nombre propio en este Olimpo líquido. Coa continúa su reinado como el templo absoluto del agave, mientras que espacios como Argo desafían, ubicado en el Four Seasons, desafían los límites de la innovación con ingredientes futuristas. Para quienes buscan conceptos más disruptivos, The Savory Project explora perfiles de sabor salados y umami, alejándose de lo convencional, mientras que Gokan aporta la precisión y el misticismo del ritual japonés a la noche hongkonesa.

Una mesa siempre puesta

Ya sea degustando unos delicados dim sum en un salón tradicional o descubriendo las nuevas tendencias de la guía Taste Hong Kong, el visitante pronto entiende que aquí la tradición no es algo estático. Es una fuerza viva que se une a la naturaleza y a la innovación para ofrecer, posiblemente, la mejor comida que uno probará en su vida. En Hong Kong, el próximo gran descubrimiento culinario siempre está a la vuelta de la esquina.