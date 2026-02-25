Crucero al Polo Norte: la mayor aventura con todo el confort

Dicen que no se puede tener todo, que el precio de vivir una gran aventura pasa por renunciar a la comodidad, o viceversa. Sin embargo, Ponant Explorations desmiente tal afirmación proponiendo para este verano una travesía hacia uno de los puntos más inalcanzables del planeta, cubierto por el hielo eterno y objeto de fascinación por científicos, escritores como Julio Verne y exploradores por igual: el Polo Norte Geográfico. Y al mismo tiempo que se alcanza el auténtico norte, el punto más septentrional de la Tierra, el viajero disfruta de un camarote confortable, de la cocina del chef multiestrellado Alain Ducasse y de una piscina interior climatizada rodeada de ventanales que se abren al indomable desierto blanco.

¿Cómo es posible combinar el atrevimiento expedicionario con el lujo de un hotel de cinco estrellas? El misterio solo lo puede resolver 'Le Commandant Charcot', el buque insignia de Ponant, bautizado en honor a de los exploradores polares franceses más célebres. Se trata del único rompehielos de crucerocapaz de triturar a su paso hielo de hasta dos metros de espesor y hacerlo, además, de la manera más respetuosa posible con el entorno. Dotado de un sistema de propulsión híbrida eléctrica de Gas Natural Licuado (GNL), al atravesar zonas de avistamiento de fauna puede apagar sus motores térmicos y avanzar en silencio, permitiendo que los pasajeros escuchen el crujido del hielo y el soplido de las ballenas.

Si esto ya es un lujo, aún se añaden otros dos: el refinamiento en el interior y las audaces expediciones en el exterior. Con 150 metros de eslora y 28 de manga, 'Le Commandant Charcot' cuenta con nueve cubiertas y 135 camarotes elegantemente diseñados y espaciosas suites, todos ellos con terraza exterior. Ponant Explorations es fiel a su filosofía en toda su flota, formada por 13 buques: pequeña capacidad, decoración exquisita, ambiente único y una sutil mezcla de lujo, privacidad y bienestar. Y un compromiso real con la sostenibilidad, ya que han sido pioneros en la eliminación de plásticos de un solo uso y, desde este año, todos tus itinerarios polares incluyen un sistema de compensación de carbono 100% verificado.

Camarote de 'Le Commandant Charcot', de Ponant Explorations. / Cedida

Aventura sobre el hielo

Y si bien a bordo de este rompehielos de lujo se está muy cómodo, la auténtica aventura, aquella que se recuerda para toda la vida, sucede cuando se desembarca. Pero no en tierra firme, porque el Ártico está cubierto permanentemente (mientras el cambio climático lo permita) por la banquisa, una capa de hielo flotante que en verano es lo suficientemente fina para que el rompehielos pueda atravesarla, pero sigue siendo firme para caminar sobre ella. Por eso, los pasajeros desembarcan por una pasarela para caminar sobre el océano congelado, practicar esquí de fondo o incluso marcarse un partidillo de fútbol. Y quizás, si se tiene algo de suerte, quizás se puede observar al oso polar ejerciendo de rey de esta selva monocolor.

Más al sur, cuando se deja atrás el manto helado, se organizan salidas guiadas en kayak en aguas cristalinas para observar de cerca formaciones de hielo milenarias. Y los más atrevidos pueden iniciarse en el polar plunge, un chapuzón en el océano Ártico asegurados por un arnés. Pero el factor diferencial de esta travesía es que no solo se trata de entretenimiento, sino también de propósito. El buque cuenta con un laboratorio a bordo y la plantilla también está formada por científicos, por lo que el pasajero puede participar activamente junto a los investigadores polares en la toma de datos sobre el estado del hielo y la biodiversidad marina.

Para ello hay que enfrentarse a las temperaturas extremas del Ártico, pero Ponant Explorations demuestra de nuevo que ha pensado en todo para que la aventura no signifique renunciar a la comodidad. El buque cuenta con taquillas climatizadas individuales donde el equipamiento de expedición, como las botas forradas o una parka técnica de alta gama de regalo, se mantiene seco y caliente antes de saltar a las lanchas rumbo a un paraíso congelado que muy pocos tienen la suerte de observar con sus propios ojos.+